miércoles 7  de  octubre 2026
RESPUESTA

Marco Rubio niega de nuevo que EEUU obstaculice el regreso de María Corina Machado a Venezuela

El secretario de Estado fue enfático al descartar presiones contra la opositora. “No hemos pedido a nadie que impida la entrada de nadie en lugar del mundo"

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa en las Naciones Unidas en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026.

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa en las Naciones Unidas en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026.

AFP
Por Julián Varela

WASHINGTON.- El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, negó este miércoles que Washington esté incidiendo en otros países para obstaculizar el regreso de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, a Venezuela desde que salió de su país hacia Oslo en noviembre de 2025.

"No hemos pedido a nadie que impida la entrada de nadie en lugar del mundo", zanjó, durante una conferencia de prensa en Atenas en la que no faltó el tema sobre el posible regreso de la máxima dirigente de la oposición venezolana.

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Periodistas le insistieron a Rubio conocer la veracidad de versiones publicadas en medios estadounidenses acerca de la supuesta intervención del gobierno estadounidense para impedir el retorno.

EEUU no interviene en el regreso

"¿Si está en los periódicos es cierto? Puedo enseñarte muchos artículos que están en los periódicos que no son ciertos", recalcó en su respuesta recogida por agencias.

"Ustedes consiguen que alguien les diga algo y luego informan sobre ello, así que es un hecho y luego me preguntan sobre ello como si fuera una verdad", dijo a los periodistas. Y reiteró que "no sabe de qué están hablando".

"Honestamente, no lo sé. El hecho de que ustedes publiquen algo no significa que sea cierto", subrayó e insistió en que "la premisa de la pregunta (sobre las presuntas peticiones para impedir el retorno de Machado a Venezuela) no es cierta".

Este martes, Machado reiteró que regresará a Venezuela para "contribuir a facilitar" la transición hacia la democracia, luego de que su equipo denunciara recientemente al menos siete intentos fallidos por "impedimentos" para su retorno.

El tema del regreso de Machado escaló en EEUU luego de las afirmaciones del presidente Donald Trump en las que sugirió que no es momento de elecciones en Venezuela, un día después de que Rubio señaló que los comicios debían hacerse “lo más pronto posible”.

En días anteriores, se efectuó la reunión entre Trump y la jefa encargada de Venezuela en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York .

FUENTE: Con información de Europa Press, EFE

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