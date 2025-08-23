Enrique Santos explota contra Alicia Machado: “Eres una mala persona”

MIAMI.- El comunicador cubanoamericano Enrique Santos desató fuertes críticas contra Alicia Machado durante su programa en iHeart Radio, transmitido el viernes. El locutor no se guardó nada y aseguró que la ex Miss Universo es una mujer equivocada y con tendencia al escándalo.

“Yo no soy un Alicia hater, yo no le deseo absolutamente nada mal... pero creo que es una mujer muy equivocada, que tiene muchos problemas. Y en vez de resolver esos problemas, ella rebota. Le encanta el escándalo y toda su vida ha sido un escándalo”, expresó Santos. Acto seguido lanzó su comentario más duro: “Eres una mala persona, reconócelo”.

Las declaraciones reavivan un enfrentamiento que comenzó en 2020, cuando Machado criticó públicamente al locutor, llamándolo: “homofóbico, lisiado y enclosetado”. En esa ocasión, Santos le respondió tajante: “Yo salí del clóset en 2012... eres tú la que está totalmente desubicada”.

El nuevo episodio se desencadenó tras una entrevista de Machado en el podcast Chingonamente, conducido por Adriana Gallardo, donde la venezolana habló sobre su pasado romance con el cantante Ricardo Arjona. Aunque no mencionó a Santos directamente, el comunicador consideró que la exreina de belleza busca constantemente mantenerse en la polémica.

Reacciones

Las palabras del locutor no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron comentarios en redes. La influencer Aleska Génesis reaccionó en Instagram al señalar: “Exactamente, todo lo que ella critica en otras personas lo es ella y peor”.

Hasta el momento, Alicia Machado no ha respondido públicamente a las acusaciones de Enrique Santos. Su silencio mantiene a la expectativa a seguidores y medios, que siguen de cerca la controversia.

El enfrentamiento vuelve a poner en el centro de la conversación a dos figuras mediáticas conocidas por su carácter frontal y su capacidad de generar titulares, en una disputa que parece no tener final cercano.