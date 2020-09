Rodner Figueroa: María Celeste es una increíble profesional

Embed

Dicha publicación causó polémica entre los seguidores del presentador, quienes catalogaron que el mensaje iba dirigido a su exjefa, la periodista María Celeste Arrarás.

"A lo mejor tu comentario no fue mal intencionado, según tu, pero yo no lo creo. Deberías de ser menos frío y acordarte lo mal que lo pasaste y estuviste unos años en el olvido cuando a ti también te botaron. En fin, lo que quiero decir es que siendo comunicador y figura pública desde hace mucho tiempo, y que pasaste por un episodio que nunca se olvidará cómo fue llamar simia a Michelle Obama, parece mentira que hayas escrito eso que se entiende como una indirecta a María Celeste. Ella era la cara de ese programa y el público la extraña aunque la otra chica no tenga la culpa y sea excelente profesional", expresó una de las seguidoras en Instagram.

Tras ello, Rodner Figueroa respondió. "Esto no tiene nada que ver con María Celeste. Si así lo viste entiendo de donde viene el malentendido, pero no me arrepiento de haber escrito lo que escribí, porque es la verdad y mi conciencia está tranquila. Yo soy responsable de lo que digo más no de lo que tú interpretes, o mejor dicho mal interpretes. Pero que lástima que no puedas ver el comentario por lo que es: un simple halago a una nueva compañera”, escribió Rodner, según reseñó la revista People en Español.

"María Celeste es una increíble profesional y trabajamos divinamente juntos. Además nos compaginábamos muy bien cuando yo presentaba mi segmento de espectáculos. Es una de mis grandes amigas", agregó el venezolano.