Rodolfo Sancho pide a la prensa parar el asedio a su hijo

"Yo sé que los medios me quieren, pero si de verdad me quieren tenemos que intentar por todos los medios apartar a la prensa de la prisión de Koh Samui, no pueden estar ahí porque al final vamos a tener un problema serio", señaló el intérprete en su comunicado, reseñó la revista ¡HOLA!.

La abogada resaltó que el pedido viene debido a que las autoridades de Tailandia se han quejado presuntamente ante la embajada de España por el asedio que la prensa mantiene a las afueras del centro de reclusión en el que se encuentra Daniel Sancho. "Ha debido de haber quejas por parte de la prisión a la embajada nuestra allí y tenemos que evitarlo", manifestó la representante.

Asimismo, Balfagón se comprometió a informar a los medios de comunicación cuando Sancho ya esté en Tailandia. "Yo os voy a decir el día que Rodolfo va a llegar a la prisión de Koh Samui para que os de tiempo a prepararos para hacer esa foto. No sabemos cuándo va a ser, estamos pendientes de una cuestión que se va a cerrar el lunes y a partir del lunes yo voy a saber el día que él va a ir a Koh Samui porque antes tiene que pasar por Bangkok".

Desde ahora, los corresponsales deberán mantenerse en una garita que está más alejada de la entrada de la prisión.

Sobre Rodolfo Sancho, la especialista señaló que una vez visite a Daniel, atenderá a los medios para responder sus inquietudes. "Rodolfo va a atender a la prensa al salir. Primero va a ver a su hijo y después va a atender a la prensa. Lo va a hacer al salir porque no tiene sentido antes".

Carmen Balfagón también manifestó a los medios que cesen de publicar la fotografía de Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, entrando a la prisión, pues podría perjudicar el caso.

"Creo que la imagen de Silvia Bronchalo entrando en prisión es una imagen que ya está agotada y vamos a tener un problema. Tenemos que entender que Tailandia es otro país y que a lo mejor no están acostumbrados a los despliegues mediáticos de un caso como este que en España lo tendríamos más que asumido", sentenció.

