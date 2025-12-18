Romeo Santos y Prince Royce anuncian gira "Mejor Tarde Que Nunca"

MIAMI.- A través de las redes sociales, Romeo Santos y Prince Royce anunciaron la gira Mejor tarde que nunca, la cual tendrá 25 fechas en Norteamérica e iniciará el 1 de abril en el Fiserv Forum en Milwaukee y culmina el 24 de mayo en el Toyota Arena de Ontario, Canadá.

Mejor tarde que nunca es la primera gira conjunta de Romeo Santos y Prince Royce, y recorrerá ciudades como Chicago, Miami, Las Vegas y Los Ángeles.

La gira llega tras el éxito del álbum Better Late Than Never, que debutó #1 en el Top Album Global de Spotify, consolidando el alcance global del proyecto y la vigencia de ambos artistas como referentes indiscutibles de la bachata.

“Obviamente, sí estamos contemplando hacer una gira, Dios mediante, y que sea mundial y que la gente pueda disfrutar del repertorio de ambos”, dijo Santos a la revista Billboard Español tras el lanzamiento del álbum. “Y cuando se haga, reitero, Dios mediante, que no se sienta como un show donde él sube al escenario, canta su setlist, luego yo canto mi setlist. No. Que sea una experiencia donde si tú eres fanático o fanática de Royce y de este servidor, o si eres solo fanático de él o solo mío, que sea como una jornada musical del repertorio de ambos”.

Fechas

La preventa de boletos inicia este 18 de diciembre a las 10:00 a.m., y la venta para el público general será el viernes 19, a partir de las 10 a.m.. A continuación DIARIO LAS AMÉRICAS presenta las fechas de la gira Mejor tarde que nunca.

1 de abril de 2026 – Milwaukee, WI Fiserv Forum

2 de abril de 2026 – Chicago Allstate Arena

4 de abril de 2026 – Reading, PA Santander Arena

5 de abril de 2026 – Washington, DC Capital One Arena

9 de abril de 2026 – Greensboro, NC Greensboro Coliseum

11 de abril de 2026 – Baltimore, MD CFG Bank Arena

17 de abril de 2026 – Boston, MA TD Garden

18 de abril de 2026 – Hartford, CT PeoplesBank Arena

22 de abril de 2026 – Newark, NJ Prudential Center

25 de abril de 2026 – Miami, FL Kaseya Center

26 de abril de 2026 – Tampa, FL Benchmark International Arena

29 de abril de 2026 – Orlando, FL Kia Center

30 de abril de 2026 – Atlanta, GA State Farm Arena

2 de mayo de 2026 – San Antonio, TX Frost Bank Center

7 de mayo de 2026 – Houston, TX Toyota Center

9 de mayo de 2026 – Dallas, TX American Airlines Center

10 de mayo de 2026 – Austin, TX Moody Center

13 de mayo de 2026 – Sacramento, CA Golden 1 Center

14 de mayo de 2026 – San Francisco, CA Chase Center

15 de mayo de 2026 – Oakland, CA Oakland Arena

17 de mayo de 2026 – Las Vegas, NV T-Mobile Arena

21 de mayo de 2026 – Los Ángeles, CA Crypto.com Arena

22 de mayo de 2026 – Anaheim, CA Honda Center

23 de mayo de 2026 – Fresno, CA Save Mart Center

24 de mayo de 2026 – Ontario, CA Toyota Arena