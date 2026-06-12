viernes 12  de  junio 2026
MÚSICA

Rosalía retoma conciertos en EEUU tras emergencia familiar

Rosalía iba a actuar en el Kaseya Center de Miami el 4 y 6 de junio, así como en el Kia Center de Orlando el 8 de junio

La cantante española Rosalía actúa durante la 24ª ceremonia anual de los Latin Grammy en el Centro de Conferencias y Exposiciones (FIBES) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023.&nbsp;

La cantante española Rosalía actúa durante la 24ª ceremonia anual de los Latin Grammy en el Centro de Conferencias y Exposiciones (FIBES) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023. 

AFP/ Cristina Quicler

MIAMI.- La cantante Rosalía retomó ayer su concierto en el estadio TD Arena de Boston, tras suspender varios conciertos la semana pasada en Miami, y agradeció al público que entendiera que "los seres queridos deben ser lo primero".

Según se puede ver en varios videos grabados por seguidores durante el concierto, la cantante agradece al público que haya asistido a su concierto.

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"Gracias por entender que los seres queridos deben ser lo primero, cuando algo inesperado y doloroso te pasa puede ser difícil seguir adelante, pero estoy convencida de que esto merece la pena, os agradezco que hayáis venido a mi show y os prometo que lo haré con todo el amor que tengo", dijo la cantante en inglés sobre el escenario.

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Suspensión

La artista española aplazó los conciertos de la gira LUX Tour 2026 que tenía previstos la pasada semana en Miami y Orlando por "una emergencia familiar", según informó la empresa promotora.

"Debido a una emergencia familiar, Rosalía se ve obligada a posponer sus próximos conciertos en Miami y Orlando. Lamenta decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le han dejado otra opción", informó Live Nation Florida en redes sociales.

Rosalía iba a actuar en el Kaseya Center de Miami el 4 y 6 de junio, así como en el Kia Center de Orlando el 8 de junio. La gira daba así el salto a América tras su paso por Europa entre el 16 de marzo y el 6 de mayo.

Aún no se han anunciado las nuevas fechas de la gira en estas ciudades, pero los seguidores afectados ya pueden reclamar el reembolso de sus entradas a Ticketmaster.

Además de Miami y Orlando, el LUX Tour 2026 tiene previsto recalar en las ciudades estadounidenses de Boston, Nueva York, Chicago, Houston, Paradise, Inglewood, San Diego y Oakland entre junio y julio, así como en la canadiense Toronto este mismo mes.

FUENTE: EFE

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