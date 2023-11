Rosalía rinde tributo a Rocío Jurado en la gala de los Latin Grammy 2023

Se nos murió el amor fue la propuesta seleccionada.

Aunque para muchos podría tratarse de una de las piezas más significativas de la artista española, para otros la composición fue tomada a propósito por Rosalía como un reflejo de lo que ocurrió en su vida personal a mediados de año: su ruptura y fin del compromiso con el artista urbano Rauw Alejandro.

Rosalía se mostró en el escenario siempre segura de su interpretación, al tiempo que los asistentes la vitoreaban por tan impoluta presentación. La cantante es actualmente uno de los referentes musicales más importantes de la cultura española.

No obstante, la catalana también se tomó la licencia de darle un toque personal a la canción, pues al finalizar uno de los versos Rosalía añadió su versión: "Se nos rompió el amor de tanto usarlo o de no usarlo".

Rauw Alejandro siempre estuvo presente en las butacas del Centro de Exposiciones y Conferencias (FIBES) de Sevilla, acompañado por su madre.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LA ROSALIA (@rosalia.vt)

Ruptura de los artistas

Lo que parecía ser una de las relaciones entre artistas más sólidas de la industria, llegó a su final en julio de 2023, luego de que los rumores de la separación entre Rosalía y Rauw Alejandro cobraran más fuerza.

A inicio de año, y con motivo del lanzamiento de su álbum conjunto RR, la pareja había anunciado que darían un importante paso en su romance: el boricua le había pedido matrimonio a la Motomami y esta había aceptado.

Sin embargo, en julio la felicidad encontró su ocaso, mientras ambos artistas cumplían con sus compromisos profesionales.

Rauw Alejandro fue el primero en romper el silencio y confirmar la separación. "Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir", manifestó.

Rauw Alejandro El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro llega a la 24ª ceremonia Anual de los Premios Grammy Latinos en el Centro de Conferencias y Exposiciones (FIBES) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023. AFP/Jorge Guerrero

Posteriormente, la catalana habló al respecto y pidió a sus seguidores no hacerse eco de los rumores.

"Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar", reza el breve escrito de la catalana.

Aunque se habló de una presunta infidelidad por parte de Rauw Alejandro, ninguno de los artistas habló sobre los motivos que llevaron a tomar la decisión de separarse.

En medio de la sorpresiva separación, el puertorriqueño dedicó la canción Hayami Hana a Rosalía; y aunque hubo rumores de una supuesta reconciliación, esto no ocurrió.

Actualmente se presume que Rosalía está saliendo con el actor Jeremy Allen, mientras que se desconoce si Rauw Alejandro ya le ha dado una nueva oportunidad al amor.