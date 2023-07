Rosalía se pronuncia tras ruptura con Rauw Alejandro

"Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar", reza el breve escrito de la catalana, quien recientemente concluyó en Paris su gira Motomami.

La tarde del 26 de julio, Rauw Alejandro también compartió un comunicado en el que confirmaba los rumores sobre la ruptura entre él y Rosalía. En el texto, reiteró que su romance ha sido una hermosa y sincera historia de amor, y reiteró que la decisión no se debe a la presencia de una tercera persona.

"Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir", manifestó.

Comunicado Rosalía Rosalía emite comunicado tras ruptura con Rauw Alejandro. Captura de pantalla/Instagram/@rosalia.vt

Presunta infidelidad

Luego de que fuentes cercanas a ambos artistas le confirmaran a la revista People que habían terminado, los rumores sobre el porqué de la separación comenzaron a surgir. Una presunta infidelidad por parte de Rauw Alejandro con la modelo Valeria Duque inundó las redes sociales.

Pese a que la influencer desactivó su cuenta de Instagram, volvió a la plataforma y también se manifestó ante las acusaciones.

"Estuve ausente ayer porque considero que el silencio también es una respuesta y la más sabia ante las ofensas y acusaciones injustas y falsas. Hoy, decido escribir por si acaso puedo generar algo de conciencia, pues nos falta evolucionar mucho como sociedad... Tantas cosas importantes que pasan en el mundo, tanto que podemos construir, aprender y ayudar a los demás por este medio y en cambio veo lo fácil que es destruir y atacar, difundiendo información engañosa y malintencionada", inició Duque.

La modelo señaló que ha sido atacada en su mayoría por mujeres, a quienes invitó a ser más solidarias y cuidadosas al momento de hablar, pues las palabras pueden dañar a las personas. Igualmente, aseveró que es la primera vez que se le involucra en un caso así, y aseguró no tener ningún tipo de relación con el boricua.

"Nunca antes estuve involucrada en una situación así, todo lo que se está diciendo sobre mí es falso. No tengo ninguna relación con la persona con la que se me está vinculando, soy víctima de acusaciones falsas para crear una narrativa mediática que puede destruir la reputación de varias personas", agregó.

Concluyó destacando que el lugar en el que se encuentra hoy ha sido a causa de su profesionalismo, esfuerzo y disciplina, y agradeció a quienes la han apoyado en medio de la turbulencia que las acusaciones en su contra han creado.

"Llevo mucho tiempo en la industria del entretenimiento, conozco a gran cantidad de personas del medio y he trabajado en el mismo durante años. He participado en proyectos importantes a nivel mundial y toda la gente que me conoce, la comunidad que me sigue y me apoya, ha visto de cerca el crecimiento de mi carrera y mi trabajo, en el que me he caracterizado por mi profesionalidad y disciplina. GRACIAS a todos los que me han enviado su buena energía. Los que Sí me conocen y saben quién soy son demasiados. Con ellos, elijo quedarme con la verdad y mi conciencia tranquila".

Comunicado modelo Valeria Duque La modelo Valeria Duque desmiente las acusaciones sobre mantener un romance con el cantante Rauw Alejandro. Captura de pantalla/Instagram/@valeriaduqueh

