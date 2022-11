Rosalía triunfa en Los40 Music Awards

La intérprete de Despechá ha agradecido tales reconocimientos y ha subrayado que siempre ha querido ser artista, aunque ese camino, reconoció, tiene "telita".

En la alfombra previa a la gala, grandes nombres de la noche han aplaudido, en declaraciones a Europa Press, el trabajo de la catalana. Para la brasileña Anitta, Rosalía debería llevarse todos los premios por la "innovación" que ha llevado a cabo en la industria, mientras Dani Martín ha llamado a valorar a la artista: "Es un estandarte para todos y estoy muy orgulloso de tener un animal así en España".

Rosalía también protagonizó uno de los momentos más esperados de la noche con su actuación, que tuvo lugar al inicio de la gala. A ritmo de La Fama y envuelta en un vestido negro de transparencias y con el pelo corto efecto mojado, ha hipnotizado a un público eufórico.

Dani Fernández, Anitta y Ava Max han sido los otros grandes galardonados de la ceremonia presentada por Tony Aguilar, Dani Moreno y Cristina Boscá, ya que se han llevado los premios de Mejor artista España, Mejor artista global latino y Mejor artista internacional, respectivamente.

El más emocionado de ellos ha sido Fernández, quien ha salido temblando al escenario. "Desde que soy niño he soñado con cantar y sobre todo con dedicarme a lo que más me gusta. Nunca pensé que después de tantas vueltas ganaría este premio", ha agradecido.

Además de estos reconocimientos, durante la noche se ha podido disfrutar de una veintena de actuaciones, entre las que han destacado la de Ava Max, que, bajo una lluvia de confeti rojo, puso a bailar al WiZink a ritmo de 'Maybe you are the problem'. La estadounidense se ha llevado también el premio a mejor videoclip internacional.

Guetta y Ana Mena, entre las actuaciones

Otro de los más aplaudidos ha sido David Guetta, que ha cautivado al público con 'I'm good' y 'Crazy what love can do', tema original con Becky Hill -quien ha acompañado al francés- y Elle Henderson. Este tema se ha llevado el galardón de Mejor colaboración internacional. El DJ y productor también ha sido reconocido como Mejor artista dance internacional. "España es casi mi otro país por el amor que tengo por Ibiza", aclamó en su discurso de agradecimiento.

La mejor por su puesta en escena fue la de la española Ana Mena, que llevó a los tres escenarios un auténtico espectáculo lleno de baile con Las 12 y Quiero decirte, esta última junto a Abraham Mateo. La artista ha sido reconocida por 'Música ligera', Mejor canción española.

Por otra parte, Lola Índigo, quién ha convertido el escenario en una 'Discoteka' con María Becerra, se ha llevado esta noche una sorpresa al hacerse con el premio de Mejor artista en directo en categoría España. Muy emocionada, ha dicho que no se considera "la mejor": "A mí me da mucho coraje que se llame mejor no sé qué o mejor no sé cuántos. Yo no me considero la mejor en nada. Me mato trabajar y me encanta mi trabajo", ha manifestado.

Los argentinos también festejaron en esta gala, que otorgó a María Becerra el galardón de mejor artista en directo global latino y a Tiago PZK, mejor artista revelación latino.

Asimismo, destacaron, entre los premiados, Harry Styles, Dua Lipa, Sebastián Yatra, Leo Rizzi, Maikel Delacalle, Shakira, Bizarrap, Manuel Turizo, Imagine Dragons o Camilo.

En el Premio a mejor artista o grupo de Del 40 al 1, de la categoría España, el único que se ha decidido por votación popular y no por un jurado, ha ganado Chanel, quien ha recibido el galardón de manos de un fan. Es el primer premio de la hispanocubana, a la que se le han saltado las lágrimas: "Esto es un trabajo de equipo. Muchas gracias a todo el mundo que me ha apoyado desde el principio".

Momentos más llamativos

La brasileña Anitta y el británico Yungblud, en sus distintos espectáculos, protagonizaron los momentos más llamativos de la noche.

La primera ha puesto al WiZink a 'perrear' a ritmo de 'Envolver', sorprendiendo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien se ha acercado para hacer el paso viral de la canción, un meneo de caderas, apoyada en sus rodillas.

Por su parte, Yungblud, reconocido como Mejor artista revelación internacional, ha interpretado 'Issues' causando uno de los momentos más rocambolescos de la noche al saltar encima de la mesa en la que se encontraban, entre otras celebridades, Belén Esteban o Manuel Carrasco. Tras ello, ha terminado tirando la batería de su banda, entre otros instrumentos.

Reconocimiento a la trayectoria

Los40 también han entregado en esta ceremonia los Golden Music Awards, los reconocimientos a grandes artistas y personalidad de cultura por su trayectoria. En este caso, los afortunados han sido Manuel Carrasco, Leiva y Juanes, quienes han regalado a los asistentes las interpretaciones de algunos de sus éxitos.

En el caso de Juanes, ha estado acompañado de Morat, dando así un toque colombiano a la gala que acogido el antiguo Palacio de los Deportes.

Por otro lado, Pedro Almodóvar se ha hecho también con un Golden Music Award por "haber cambiado la historia de la cultura española". El cineasta, quien ha sido recibido en el escenario entre los aplausos de todos los artistas, en pie, ha reivindicado las salas de cine frente a las plataformas. "Os aconsejo que volváis a experimentar la experiencia de ver las películas en un cine, en una pantalla grande. El cine es hipnótico y para ello debe ser diminuto en un lugar oscuras y rodeado de personas desconocidas", ha subrayado el cineasta en su discurso.