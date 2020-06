Rosita Fornés, la gran vedette de Cuba, fallece a los 97 años en Miami

" A pesar de las informaciones de los últimos días, nunca creí que verdaderamente tendría yo que comunicarles esta triste noticia.Hoy, día 10 de junio 2020, a las 04:07 AM, a los 97 años de edad, falleció en Miami, rodeada de algunos familiares y amigos, Rosalía Palet Bonavía, nacida en Nueva York de padres españoles, conocida en Cuba y el mundo como Rosita Fornés, una artista cubana, La Reina del Arte Escénico de nuestro País". González

Recordó palabras que Fornés dijera en vida. "En la escena viví los momentos mas felices de mi vida, mi público me recibió siempre con amor. Ese es el mejor reconocimiento para un artista. Gracias!".

"Mis condolencias a todos los que la han amado, la han admirado a través de su larga vida, a su numerosa familia, a los cientos de amigos por todo el mundo a los miles de admiradores que han enviado a su Página Oficial en Facebook un inmenso número de mensajes de apoyo y de esperanza en estos días y que me ha sido imposible responder a todos. Nuestra querida Rosita nos deja, por ley de vida, después de una enfermedad con la que luchó varios años, rodeada de amor y sin sufrir. Cuba está de luto, la cultura de habla hispana pierde a, quizás, la última de sus grandes Divas, a la más versátil artista cubana, a la actriz, cantante y bailarina que conquistó los corazones no sólo de los cubanos, sino también de los mexicanos, españoles y de todos los públicos donde lució su arte sin igual. Que en Paz Descanse Rosalía, pues Rosita Fornés, la mas grande artista cubana de todos los tiempos no morirá nunca, ella se quedará en nuestros corazones y su arte que brindó con 80 años de éxitos en las enciclopedias de la cultura mundial.La Foto es de Korda. 1976.