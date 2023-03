Roy Rodríguez habla de la 'Musa' del Carnaval de Miami 2023

“La propuesta de hacer el afiche llegó tras 10 años participando activamente en Carnaval on the Mile, y otras ferias de arte de Miami. Para mí es un honor inmenso presentar esta pieza, porque aunque no es la primera vez que mi arte es seleccionado para un afiche, este evento es especial porque es muy cercano a mí y mis raíces”, dijo Roy Rodríguez a DIARIO LAS AMÉRICAS sobre el cartel homenaje a la mujer de Miami, con sus colores y la multiculturalidad que exalta su belleza única.

“En ella [La Musa] plasmo a esa Calle 8 que tanto nos identifica a todos, con su vestuario característico, y por eso la llamo ‘The Carnaval Girl’”, dijo el artista sobre la pintura 40" x 60" realizada en acrílico sobre canvas.

“Durante el año hago más de 25 ferias de arte en todo el país, y siempre viajo con ella [‘La Musa’] para exhibirla. Además, tengo mi propio estudio y galería donde mi obra está permanentemente expuesta, y a este local lo llamo ‘La casa de la Musa’”, dijo Roy Rodríguez, definido por sí mismo como un artista autodidacta.

“Recuerdo que desde pequeño siempre estaba dibujando. Luego empecé a pintar con los pocos colores que podía encontrar en Cuba, e incluso recuerdo que pintaba con los pomitos de esmalte de uñas que traían una brochita adentro [risas]”, dijo.

“Hoy día estoy dedicado por completo al arte. Y me siento feliz y agradecido de que mi carrera haya dado el giro correcto. Me identifico con mi obra al igual que mis clientes”, añadió el artista quien en el año 2012 comenzó la creación de ‘La Musa’, y luego, en el año 2015, dio vida a los labios rojos en forma de corazón que identifican a la popular pieza.

“Aunque todas mis 'Musas' tienen la misma característica de cara y labios de corazón, están lejos de ser similares. Todas tienen su propio carácter y energía”, dijo.

Incorporando nuevos colores a Miami

Nacido en Cuba en el año 1967, Roy Rodríguez conquista al mundo a través de su viaje artístico que tiene su origen en La Habana, donde su creatividad se desarrolló junto a la efervescencia e intensidad del ambiente, sin embargo, su carácter e intereses se terminaron de forjar en Miami, ciudad que le permitió incorporar a su obra más colores vibrantes y exóticos.

“Llegar a esta ciudad llena de vida, pasión y, lo que es más importante, de color, fue la puerta de entrada a un mundo nuevo. Mi familia siempre quiso emigrar a Estados Unidos, como tantos cubanos, huyendo del régimen. Y yo, por mi parte, quería entrar a la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro, en La Habana, pero emigramos y ese anhelo fue imposible. Sin embargo, salieron conmigo mis raíces cubanas, la vibra, y esa energía llena de colores adquirida en mi niñez con el deseo de que algún día pudiera plasmarlas en mi obra”, confesó.

“Miami y sus colores es lo que le faltaba a mi proceso creativo, con todo su esplendor. Esta es una ciudad llena de vida y color. Sin duda, Miami era el complemento que necesitaba para crear mi obra ‘La Musa’”, reflexionó.

Apostarlo todo por los sueños

Como todo inmigrante, Roy Rodríguez ejerció diversos oficios en la Ciudad del Sol, hasta que logró posicionarse en la banca, donde trabajó durante 13 años. Sin duda, un mundo completamente opuesto al arte. No obstante, constituyó la experiencia que Roy necesitaba para convertirse en artista y líder de Roy Rodriguez Fine Arts.

“En la banca aprendí cómo concebir y administrar mi carrera artística desde el punto de vista empresarial y de negocios. Y aproveché el tiempo porque mientras trabajaba en el banco, me mantuve pintando y tomando clases de arte con diferentes maestros que me educaron sobre diversos géneros y técnicas. Además, en las paredes de las sucursales del banco y en sus oficinas exponía mis cuadros y se hacían exhibiciones para los clientes. Justo ahí me di cuenta de que eso era lo que yo quería hacer, exponer mi obra para que el mundo la conociera. Por eso en el año 2011 y con el apoyo que siempre he tenido de mi familia, decidí comenzar mi carrera artística a pesar del miedo y de no tener una visión completa de ‘La Musa’ que estaba dentro de mi mente”, dijo.

“Y esta es la razón por la que siempre digo: ‘Me gusta hacer lo que me apasiona, lo que tengo en el corazón y en la mente’”.

