miércoles 18  de  marzo 2026
CONTROVERSIA

Rusia acusa al documental ganador el Óscar de filmar niños sin consentimiento

La película de 90 minutos, codirigida por un profesor ruso y un director estadounidense, recibió el premio al mejor documental en los Óscar 2026

Arranca la 97 edición de los Premios Óscar con Conan OBrien como anfitrión.&nbsp;

Arranca la 97 edición de los Premios Óscar con Conan O'Brien como anfitrión. 

AFP

MOSCÚ.- El comité de derechos humanos de Rusia, un órgano del gobierno, acusó el miércoles al equipo del documental Mr. Nobody contra Putin, ganador de un Óscar, por haber utilizado sin consentimiento imágenes de menores, en la primera reacción oficial a esta película que denuncia el adoctrinamiento de alumnos en Rusia.

Pavel Talankin, un profesor y videógrafo de una escuela de la pequeña ciudad de Karabaj, en los Urales, filmó el adoctrinamiento cada vez más intenso de los alumnos tras el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania el 24 de febrero de 2022.

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Las imágenes dieron origen a esta película de 90 minutos, codirigida por Talankin y el director estadounidense David Borenstein, que recibió el premio al mejor documental en los Óscar.

El Consejo Presidencial de Rusia para los Derechos Humanos, un órgano consultivo, indicó el miércoles en Telegram haber escrito al comité organizador de los Óscar y al director general de la Unesco para pedir a la Academia estadounidense que "examine si esta obra se ajusta a las normas éticas y jurídicas aplicadas por la Academia al conceder sus premios".

Según el consejo, "el uso de imágenes de menores se llevó a cabo sin obtener el consentimiento de los padres u otros representantes legales de los niños, y sin tener en cuenta el carácter limitado del uso de este tipo de material, registrado inicialmente en un entorno educativo".

Hasta ahora el Kremlin ha evitado pronunciarse sobre el documental.

"No he visto esta película", dijo el lunes el portavoz de Vladimir Putin, Dmitri Peskov.

FUENTE: AFP

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