martes 10  de  noviembre 2026
MÚSICA

Kanye West bate récord con concierto de rap de mayor asistencia en la historia de EE.UU.

El espectáculo, que se llevó a cabo el sábado 7 de noviembre, recaudó más de 18 millones de dólares en ingresos brutos

En esta foto de archivo tomada el 9 de febrero de 2020, Kanye West asiste a la Fiesta de los Óscar de Vanity Fair luego de la 92 entrega anual en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg en Beverly Hills.

En esta foto de archivo tomada el 9 de febrero de 2020, Kanye West asiste a la Fiesta de los Óscar de "Vanity Fair" luego de la 92 entrega anual en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg en Beverly Hills.

AFP/ Jean-Baptiste Lacroix

LOS ÁNGELES.- Kanye West reunió a 83.132 asistentes en un concierto en el AT&T Stadium de Arlington (Texas) y superó su propio récord como el concierto de rap más multitudinario de la historia de EE.UU., según informó su representante a Variety.

De acuerdo con la misma publicación, el espectáculo, que se llevó a cabo el sábado 7 de noviembre, recaudó más de 18 millones de dólares en ingresos brutos, convirtiéndolo en el quinto concierto con mayor recaudación en la historia del país.

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El rapero, ahora conocido como Ye, había superado su propia marca este mismo año cuando el 31 de octubre reunió a 80.210 fans en su concierto en el Estadio NRG de Houston, Texas.

Invitados y sorpresas

El sábado, West tuvo entre los invitados a Kid Cudi, con quien interpretó a The Life of Pablo y Father Stretch My Hands, Pt. 1, según Billboard.

Asimismo, la cantante de neo soul Erykah Badu apareció en el escenario para cantar temas como 'Tyrone' y 'Didn't Cha Know'.

Durante 2026, Ye ha ofrecido conciertos en distintas partes del mundo. Su última actuación anunciada en Estados Unidos este año será el 21 de noviembre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

Ye regresó a los escenarios estadounidenses en abril de este año, en Inglewood, California, tras años de haber atravesado por controversias causadas por sus polémicas declaraciones antisemitas.

En enero de 2026, West se disculpó mediante un anuncio de página completa en The Wall Street Journal titulado To Those I’ve Hurt (A los que he herido), en el que aseguró que no es nazi ni antisemita.

El intérprete de Flashing Lights atribuyó sus declaraciones a su trastorno bipolar de tipo 1 y a una lesión cerebral sufrida en un accidente en 2002.

FUENTE: Con información de EFE

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