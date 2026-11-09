lunes 9  de  noviembre 2026
MÚSICA

Marc Anthony anuncia primera gira de conciertos por Estados Unidos en dos años

El artista actuará en ciudades como Montreal, Brooklyn, Chicago, Charlotte, Tampa, San Antonio, Houston, Glendale, Anaheim, Denver y San Francisco

Marc Anthony, reconocido con el premio Agente de Cambio, en el escenario de los Premios Juventud 2026.&nbsp;

Marc Anthony, reconocido con el premio Agente de Cambio, en el escenario de los Premios Juventud 2026. 

Cortesía/Premios Juventud

SAN JUAN.- El salsero de origen puertorriqueño Marc Anthony anunció este lunes 'The Last Dance', su primera gira de espectáculos por Estados Unidos en dos años, que arrancará el 1 de abril de 2027 en Toronto, Canadá, y recorrerá 14 ciudades de Norteamérica.

"Mi gente, los invito a #TheLastDance US tour con @cmnevents. Vamos a ser de este el mejor baile de todos", dijo en una publicación en su cuenta de Instagram.

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Después de su presentación en el Scotiabank Arena de Toronto, actuará en otras ciudades como Montreal, Brooklyn, Reading, Newark, Chicago, Charlotte, Tampa, San Antonio, Houston, Glendale, Anaheim, Denver y San Francisco, según se detalló en un comunicado.

La preventa comenzará este próximo jueves a las 10:00 (14.00 GMT) hora local y finalizará el viernes, 13 de noviembre, a las 09:59 (14.59 GMT).

La venta al público general comenzará el 13 de noviembre a las 10:00 (14.00 GMT) en la página https://cmnevents.com/marc-anthony/, donde se utilizará el código de preventa del artista MA2027 o el de Ticketmaster TMFAN, según corresponda.

Leyenda latina

Nacido en Nueva York como Marco Antonio Muñiz, de padres puertorriqueños, es el artista de salsa más vendido de todos los tiempos y un verdadero embajador de la música y la cultura latinas.

En sus cuatro décadas de trayectoria, cuenta con docenas de certificaciones de oro y platino de la Asociación de Industria Discográfica de América, ha tenido más de 120 éxitos #1 en listas de todo el mundo, ha acumulado más de 12.800 millones de visualizaciones en YouTube y más de 22.000 millones de reproducciones en todas las plataformas musicales.

Conocido por su intensa y potente voz y sus dramáticas actuaciones en directo, es uno de los artistas más prolíficos en el circuito de giras de la industria musical, con varias inclusiones en las listas de Giras de Conciertos Más Taquilleras a Nivel Mundial de Pollstar.

Marc Anthony también ha desarrollado una carrera como actor, con papeles en películas que incluyen 'In the Heights' (2021), 'El Cantante' (2006), 'Man on Fire' (2004), 'In the Time of Butterflies' (2001), 'Bringing Out the Dead' (1999), y un papel protagonista en 'The Capeman' (1998), de Paul Simon, en Broadway.

FUENTE: Con información de EFE

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