Sabrina Carpenter estrena el álbum "Man's Best Friend"

MIAMI.- ¡Se acabó la espera! El séptimo álbum de Sabrina Carpenter, Man's Best Friend, ya está disponible en las plataformas musicales.

Producido por Jack Antonoff y lanzado por Island Records, el disco está compuesto por 12 canciones, entre las que se encuentra Manchild, sencillo principal y que fue estrenado previamente y se posicionó en el segundo lugar de la Billboard Hot 100 en junio.

El proyecto discográfico también incluye el sencillo Tears, el cual llega con un videoclip que se lanzó de forma simultánea con el álbum.

Controversia

Carpenter estrena Man's Best Friend a un año de Short n’ Sweet, álbum que incluyó éxitos como Espresso y Please Please Please, y le valió el Grammy. Este disco conquistó la cima del Billboard 200.

"Con Short n’ Sweet y ahora Man’s Best Friend, la cantante se consolida como una maestra lírica del doble sentido, a menudo impregnando sus letras con temas descaradamente sexuales", reseña Billboard.

La portada del disco le valió algunas críticas, pues muestra a Sabrina de rodillas mientras un hombre la toma por el cabello. Una provocadora fotografía que expone la esencia de Carpenter y su voraz humor.

No obstante, la intérprete dijo a Gayle King de CBS Mornings que este proyecto no es un material para personas conservadoras. Sin embargo enfatizó: "Pero también creo que incluso esas personas pueden escuchar un álbum como este en soledad y encontrar algo que les haga sonreír y reírse entre dientes".

“Pero pienso en estar en un concierto con, ya sabes, todas las chicas jóvenes que veo en primera fila gritando a todo pulmón con sus mejores amigas. Puedes decir: ‘Oh, podemos suspirar aliviados’, como, ‘esto es solo diversión’. Y eso es todo lo que tiene que ser”.