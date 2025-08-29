viernes 29  de  agosto 2025
MÚSICA

Sabrina Carpenter estrena el álbum "Man's Best Friend"

Man's Best Friend llega a un año de Short n’ Sweet, álbum que incluyó éxitos como Espresso y Please Please Please, y le valió el Grammy

La cantante estadounidense Sabrina Carpenter llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York.&nbsp;

La cantante estadounidense Sabrina Carpenter llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York. 

AFP/Angela Weiss
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- ¡Se acabó la espera! El séptimo álbum de Sabrina Carpenter, Man's Best Friend, ya está disponible en las plataformas musicales.

Producido por Jack Antonoff y lanzado por Island Records, el disco está compuesto por 12 canciones, entre las que se encuentra Manchild, sencillo principal y que fue estrenado previamente y se posicionó en el segundo lugar de la Billboard Hot 100 en junio.

Lee además
Bad Bunny asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
EDUCACIÓN

Profesor de la Universidad de Yale crea curso sobre Bad Bunny
Ryan Muñiz, Marc Anthony, Cristian Muñiz y Dayanara Torres. 
FAMOSOS

Hijo de Dayanara Torres y Marc Anthony confiesa que ocultaba quiénes son sus padres

El proyecto discográfico también incluye el sencillo Tears, el cual llega con un videoclip que se lanzó de forma simultánea con el álbum.

Controversia

Carpenter estrena Man's Best Friend a un año de Short n’ Sweet, álbum que incluyó éxitos como Espresso y Please Please Please, y le valió el Grammy. Este disco conquistó la cima del Billboard 200.

"Con Short n’ Sweet y ahora Man’s Best Friend, la cantante se consolida como una maestra lírica del doble sentido, a menudo impregnando sus letras con temas descaradamente sexuales", reseña Billboard.

La portada del disco le valió algunas críticas, pues muestra a Sabrina de rodillas mientras un hombre la toma por el cabello. Una provocadora fotografía que expone la esencia de Carpenter y su voraz humor.

No obstante, la intérprete dijo a Gayle King de CBS Mornings que este proyecto no es un material para personas conservadoras. Sin embargo enfatizó: "Pero también creo que incluso esas personas pueden escuchar un álbum como este en soledad y encontrar algo que les haga sonreír y reírse entre dientes".

“Pero pienso en estar en un concierto con, ya sabes, todas las chicas jóvenes que veo en primera fila gritando a todo pulmón con sus mejores amigas. Puedes decir: ‘Oh, podemos suspirar aliviados’, como, ‘esto es solo diversión’. Y eso es todo lo que tiene que ser”.

Temas
Te puede interesar

Julia Roberts debuta en la Mostra de Venecia con "After the Hunt"

Muere el compositor Rodion Shchedrin, autor del ballet "Anna Karenina"

Beyoncé empata récord histórico en Boxscore

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta fotografía muestra al dictador venezolano, Nicolás Maduro, dando un discurso a soldados del ejército en un campo de entrenamiento en Caracas. 
POLÍTICA

Ante el avance de buques militares, Maduro desafía a EEUU: "No hay forma de que entren a Venezuela"

En este retrato, Ismael El Mayo Zambada, en el centro, aparece sentado junto a su abogado defensor Frank Perez, en el tribunal federal del distrito de Brooklyn, en Nueva York, el 13 de septiembre de 2024. 
NARCOTRÁFICO

"El Mayo" Zambada, una declaración histórica que golpea la credibilidad de las instituciones mexicanas

Grupo anfibio listo Iwo Jima (ARG) y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), apoyados por varios destructores.
Despliegue militar

EEUU advierte que se reserva el derecho a usar "cualquier elemento" para frenar el narcotráfico en Venezuela

El nivel de consumo en Estados Unidos también aumentó en el segundo trimestre del año
INFORME

Economía de EEUU crece 3,3% en el segundo trimestre, por encima de lo previsto

Un camión con combustible sale de Alligator Alcatraz en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier el 10 de julio de 2025 en Ochopee, Florida.
FALLO JUDICIAL

DHS confirma traslado de detenidos de "Alligator Alcatraz" en Florida

Te puede interesar

Un camión con combustible sale de Alligator Alcatraz en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier el 10 de julio de 2025 en Ochopee, Florida.
FALLO JUDICIAL

DHS confirma traslado de detenidos de "Alligator Alcatraz" en Florida

Por DANIEL CASTROPÉ
Imágenes del accidente en Miami en Only in Dade. 
SUCESO

Miami: Camión provoca choque múltiple en la I-95 a la altura de Ives Dairy Road

La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, durante una conferencia en San Juan, Puerto Rico, el 30 de junio de 2020
JUSTICIA

Exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez logra acuerdo y se declara culpable de un cargo menor

Esta fotografía muestra al dictador venezolano, Nicolás Maduro, dando un discurso a soldados del ejército en un campo de entrenamiento en Caracas. 
POLÍTICA

Ante el avance de buques militares, Maduro desafía a EEUU: "No hay forma de que entren a Venezuela"

Familiares de víctimas se abrazan tras la masacre del asesino transgénero de 23 años de edad.
MASACRE

Autoridades afirman que asesino de Minneapolis estaba "obsesionado con matar niños"