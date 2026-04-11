Sabrina Carpenter lidera cartel de Coachella, con Susan Sarandon como invitada sorpresa

Susan Sarandon actúa en Coachella 2026 durante el intermedio del show de Sabrina Carpenter.

MIAMI.- Sabrina Carpenter lideró el cartel de la primera noche del Festival de Coachella 2026, que se celebra en Indio, California. Y Susan Sarandon fue la gran sorpresa del show, con un monólogo dramatizado en el que interpretaba una versión futura de la cantante.

En su intervención, detrás del volante de un automóvil que evocaba una escena de la película Thelma & Louise (1991), la actriz reflexionó sobre los sueños y la fama, mientras que su compañero de reparto en Girl Meets World, Corey Fogelmanis, hizo el papel de camarero en un autocine.

Durante un show de 90 minutos, la intérprete de Juno entregó 20 canciones en el escenario que transformó en su propia versión de Hollywood Hills, con un letrero con la frase "Sabrinawood", reportó la prensa especializada.

Carpenter, de 26 años, apareció a bordo de un vehículo antiguo mientras el espectáculo daba comienzo con un cortometraje en blanco y negro protagonizado por Sam Elliott, en rol de un oficial de policía.

Otras apariciones sorpresa durante su espectáculo incluyeron a Will Ferrell como electricista y la voz de Samuel L. Jackson como guía espiritual.

"¡No puedo creer que esté encabezando el cartel de Coachella!", exclamó Carpenter al comienzo de su actuación. Bueno, en realidad sí que puedo creérmelo un poco, pero queda mejor decirlo así, ¿verdad?".

La joven estrella interpretó por primera vez en vio We Almost Broke Up Last Night, entre otras incluidas en sus recientes álbumes de estudio, Man's Best Friend y Short 'n Sweet.