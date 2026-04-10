viernes 10  de  abril 2026
MÚSICA

Coachella inicia con cartel liderado por Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G

El festival se celebra con la misma programación durante dos fines de semana, del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril, y abre el circuito de festivales en EE.UU.

Sabrina Carpenter abrió el escenario de la 68.ª edición de los Premios Grammy con una elaborada presentación de su éxito&nbsp;Manchild.&nbsp;

Sabrina Carpenter abrió el escenario de la 68.ª edición de los Premios Grammy con una elaborada presentación de su éxito Manchild

Emma McIntyre / Getty Images via AFP

INDIO.- Miles de fanáticos de la música aterrizaron en California para disfrutar durante dos fines de semana consecutivos de fiesta en el tradicional Festival de Coachella cuyo cartel este año está encabezado por Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G.

Se celebra con la misma programación del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril, en Indio. El festival abre el circuito de festivales en Estados Unidos.

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La cita arranca este viernes con una oferta variopinta en la que destacan talentos emergentes como Teddy Swims, KATSEYE y Creepy Nuts, así como artistas consolidados como Moby.

El plato fuerte de la primera noche es la participación de la estrella del pop Sabrina Carpenter, quien prometió "el espectáculo más ambicioso" de su carrera, en entrevista con la revista Perfect.

La intérprete de Manchild se estrenó en Coachella en 2024, cuando lanzó su pegajoso éxito veraniego Espresso.

El cierre del primer día estará a cargo del DJ italiano Anyma, quien debe estrenar su nueva producción ÆDEN.

La experiencia audiovisual inmersiva que mezcla música electrónica y elementos digitales será objeto de una gira internacional después de Coachella.

La fiebre Bieber

La fiesta continuará en los nueve escenarios de Coachella el sábado, con presentaciones de representantes del tecno como Armin van Buuren y Adam Beyer, astros del k-pop como Taemin, y el fenómeno del dance británico, PinkPantheress.

El menú del segundo día ofrece además el regreso al festival del DJ y productor francés David Guetta, así como la participación de David Byrne, el legendario cofundador de Talking Heads.

Otro acto esperado es Nine Inch Noize, la colaboración entre la banda de rock industrial Nine Inch Nails y el productor alemán Boys Noize, dupla que acaba de anunciar un álbum conjunto.

Como una muestra de la diversidad de géneros que despliega Coachella, el principal escenario del Festival albergará a la influencer convertida en cantante Addison Rae, así como a los rockeros neoyorquinos The Strokes, que, liderados por Julian Casablancas, regresan con un nuevo disco previsto para lanzarse en junio, luego de seis años de pausa.

La nostalgia por el reencuentro puede ser amplificada con la esperada aparición de Justin Bieber, quien cerrará la noche.

Y la fiebre Bieber parece ya haberse esparcido por el valle de Coachella.

Seguidores del artista de 32 años publicaron esta semana videos en redes sociales de lo que parecen ser ensayos, y que reproducen, sin imágenes del escenario, melodías de éxitos como Sorry y Where Are Ü Now.

"Tropicoqueta"

La cereza del pastel el domingo será la reguetonera Karol G, primera latina en encabezar el festival.

La ganadora de ocho premios Grammy Latinos debutó en Coachella en 2022 con un espectáculo que homenajeó a las estrellas de la música latina como Selena, Celia Cruz y Daddy Yankee.

Para el show de este año, se espera que la intérprete de "Provenza" abrace el visual de vedette caribeña de su último trabajo, Tropicoqueta.

El domingo promete además la primera presentación en el festival de los reyes del k-pop, BIGBANG, que celebran su 20º aniversario con un esperado regreso a los escenarios internacionales.

También estarán el padrino del punk, Iggy Pop, y Fatboy Slim, el DJ y productor británico que dominó la música electrónica en los años 1990.

Otras participaciones esperadas son las del colectivo Major Lazer, la banda de indie pop Foster the People y la cantante, bailarina y artista visual británica FKA Twigs.

Coachella ofrecerá un sinfín de coloridos lugares perfectos para alimentar las redes sociales.

Y el festival este año cerrará con una proyección bajo las estrellas del primer episodio de la tercera temporada de "Euphoria", la serie de HBO que regresa a la televisión tras una pausa de cuatro años.

Es la primera iniciativa de este tipo en Coachella, que de paso será transmitida en YouTube en vivo.

FUENTE: AFP

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