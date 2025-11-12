Sabrina Carpenter protagonizará película de "Alicia en el País de las Maravillas"

La cantante estadounidense Sabrina Carpenter llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York.

MIAMI.- Sabrina Carpenter protagonizará su primera película para un gran estudio, en este caso, un nuevo musical de Universal Pictures. El proyecto se inspira en la novela de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, con Lorene Scafaria como guionista y directora.

Además de protagonizarla, Carpenter producirá la película , aún sin título, junto con Marc Platt a través de su productora, Marc Platt Productions. Leslie Morgenstein y Elysa Koplovitz Dutton también participan en la producción a través de Alloy Entertainment, reportó Variety.

El proyecto llega una semana después de que Carpenter recibiera seis nominaciones a los Grammy por su séptimo álbum de estudio, Man's Best Friend, incluyendo álbum del año, grabación del año y canción del año.

Por su parte, Lorene Scafaria es conocida por escribir y dirigir la película Hustlers, protagonizada por Jennifer Lopez, que recaudó más de 100 millones de dólares en la taquilla estadounidense en 2019.

Otros trabajos como guionista y directora incluyen las comedias The Meddler y Seeking a Friend for the End of the World. Próximamente, dirigirá el thriller de A24 Jonty, protagonizado por Jesse Plemons y Cole Escola.

Carrera com actriz

A pesar de que en los últimos años ha alcanzado popularidad como superestrella pop, la intérprete de Juno se dio a conocer por primera vez como actriz en la serie de Disney Girl Meets World. Otros créditos en la pantalla incluyen papeles secundarios en las películas Tall Girl de Netflix y en el drama The Hate U Give.

En 2020, también tenía previsto hacer su debut en Broadway con la versión musical de Mean Girls en el papel de Cady Heron. Sin embargo, la obra se canceló luego de solo dos presentaciones debido a la pandemia.

Este nuevo proyecto actoral será el primer largometraje de Carpenter desde que alcanzó el éxito global y los elogios de los Grammy por su álbum de 2024, Short n' Sweet.

De acuerdo a Variety, Netflix había adquirido previamente los derechos de un largometraje musical de Alicia en el País de las Maravillas de la productora At Last Productions de Carpenter.

Dicho acuerdo se anunció en 2020, antes del reciente ascenso de la cantante y actriz a la cima de su carrera. El proyecto nunca se concretó.