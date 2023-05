"Sabrosura", 100 recetas cubanas y un tributo a los abuelos

MIAMI — Dicen que el centro de una casa, de una familia, es la cocina, donde se combinan no solo sabores para deleitar el paladar, sino donde se reúne el núcleo de un hogar y se comparten tradiciones culinarias que se heredan de los abuelos. Para el actor y presentador cubanoamericano Ricardo Becerra estos elementos son esenciales y así lo plasma en su libro Sabrosura .

Como indica la nota editorial, se trata de “un viaje a través de los sabores auténticos de la culinaria cubana que se perdieron por más de 60 años. En esta obra, Ricardo Becerra rescata la cocina tradicional de la Isla, que se fusionó con sabores de diversos países para ofrecer una experiencia única al paladar. Los lectores, y amantes de la buena comida, tendrán la oportunidad de descubrir una amplia variedad de platillos que van desde los más sencillos hasta los más elaborados, todos con un toque especial que los hace únicos”.

Recetas y algo más

Pero estamos frente a un recetario peculiar. Sabrosura no es un libro de recetas solamente, sino una experiencia compartida, como esas historias que se hacen en la cocina, que combinan inevitablemente los sabores con las tradiciones y los recuerdos que nos traen ciertos platos.

La idea de hacer este libro nació a partir de una charla del autor con René Álvarez, uno de los abuelos que tuvo como invitado en su show televisivo “Mi abuela cocina”.

Como explicó Becerra a DIARIO LAS AMÉRICAS, René “es un estudioso de la historia y la cultura cubana, creador del documental más completo sobre Cuba hecho desde el exilio: Orgullo cubano”.

René Álvarez con el libro de recetas cubanas Sabrosura. - Cortesía/Ricardo Becerra René Álvarez con el libro de recetas cubanas Sabrosura. Cortesía/Ricardo Becerra

“En una de tantas charlas me contó la historia de las Madrinas [monjas] de las salas Costales y San Martín, luego me ayudó a conseguir el recetario original y mientras hacía todo el trabajo de curaduría fui escribiendo estas anécdotas con las que arranca el libro, que no es más que mi amor por los abuelos plasmado en estas notas”, añadió.

Este título cuenta con anécdotas personales del autor, además de varias recetas de cócteles, como el Mojito Criollo, el Cóctel Luna de Miel, Mulata y el propio Sabrosura (que incluye ron y crema de leche), de modo que aquellos interesados en completar esos deliciosos platos pueden experimentar con maridajes.

El autor acierta al elegir un lenguaje coloquial y cercano, que se dirige al lector como si se tratara de una conversación entre amigos. Así que se puede decir que es un libro que se digiere con gusto, y que rescata muchas recetas realizadas en la Cuba de antaño. Hay 100 recetas para escoger.

Algunas de ellas son: pudín de bacalao, carne mechada estilo camagüeyano, pelota catalana, tamal en cazuela, pastel de maíz tierno, potaje de garbanzos, cocido madrileño, frijoles negros dormidos, flan de coco, bocado de la reina, buñuelos y cremitas de leche.

Este libro es también “un proyecto familiar”. Como indicó Becerra, “mi hermana y mi mamá me ayudaron sobremanera en la corrección de las recetas, y mi padre está pendiente para comenzar la traducción al inglés por si hiciera falta”.

Asimismo, su madre fue la encargada de escribir el prólogo: Palabras de mamá. Sobre esto, el actor señaló: “Me pareció que era más que bonito justo que mi madre me hiciera el prólogo, así puedo dedicarle el libro a mis viejas que no están”.

Honrar a los abuelos

Ricardo Becerra tiene un afecto especial por los abuelos, algo que se percibe en sus producciones televisivas dedicadas a ellos, como Mi abuelo digital y Mi abuela cocina, en colaboración con Cano Health.

“Yo soy criado por abuelas y abuelos, siempre le he dado mucha importancia a lo que tiene un abuelo para decir, desde pequeño me educaron con muchos valores y entre ellos estaba el respeto a las personas mayores”, constató.

“Lo veo de esta manera: siempre escuchamos aquello de ‘cuando tú ibas, ya yo venía de vuelta’. Pues, con los abuelos pasa un poco esto, pero el doble: cuando nosotros vamos, ¡ya ellos han ido tres o cuatro veces! Por eso hay que respetarlos y amarlos, creo que justamente esto se está perdiendo ahora y por eso siempre hago hincapié en que no se puede perder la relación abuelo-nieto y nieto-abuelo”, aseguró Becerra.

El libro, que puede adquirir en este enlace, tendrá su lanzamiento en Miami durante el famoso evento Cuba Nostalgia, el 20 de mayo en el The Fair Expo Center, 10901 SW 24th St, Miami, FL 33165.

Más sobre el autor

Ricardo Becerra (Camagüey, Cuba, 1980). Es actor y presentador, además de haber incursionado en la música y las artes plásticas. Con una carrera en ascenso, se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos de la televisión en Miami al ser el carismático anfitrión del programa semanal Mi abuela cocina, ganándose el corazón de infinidad de personas que lo admiran su amor a la cocina y su sentido del humor, valores que lo convierten en un excelente comunicador.

Se le conoce también por su papel protagónico en la película Plantados, de Lilo Vilaplana, donde mostró sus dotes para interpretar personajes complejos y conmovedores, así como lo hizo en otras entregas del cine cubano: Molina’s Solarix, Hacerse el sueco y Lejos de La Habana.