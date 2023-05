Salma Hayek envía mensaje a víctimas de 'bullying'

A través de un video, la actriz mexicana compartió un mensaje en el que habló sobre las implicaciones del bullying y dio a conocer algunas herramientas para que las personas puedan implementar para evitar que esto les afecte.

“Ellos (los agresores) no saben nada de ti, porque eres tú quien le da un significado y no importa qué tan fuerte te griten. No hay que darle valor a esas palabras, déjalas en el suelo”, manifestó la actriz de 56 años.

La también empresaria enfatizó que si se trabaja en poder hace caso omiso a las agresiones verbales, las palabras no tendrán poder en las personas y lograrán ser más fuertes que los agresores. “Nunca te tocarán, no son nada”.

El clip se compartió en la cuenta de Instagram de Bystander Revolution, y la actriz también lo subió a su red social con un sincero mensaje: “Su bienestar mental merece ser apreciado. Este mes de Concientización sobre la Salud Mental, unámonos contra el acoso y empoderémonos unos a otros para abrazar el autocuidado, el amor y la curación”, escribió.

Desde 2017, la intérprete de Frida se unió a su compatriota Eugenio Derbez para desarrollar actividades sociales que motivaran a la comunidad latina no solo en Estados Unidos, también en la región.

Con este nuevo paso, Hayek se une a estrellas como Chad Smith, baterista de Red Hot Chili Peppers, o el actor Jared Leto, quienes se han sumado a Bystander Revolution para rechazar la violencia física y psicológica en escuelas.

