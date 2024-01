Salón de la Fama de los Compositores anuncia a músicos de exaltados

Steely Dan, fundada por Donald Fagan y el difunto Walter Becker, finalmente entra al salón tras años de ser una agrupación de rock clásico con canciones como Reelin’ in the Years, Do It Again y Hey Nineteen. La banda había sido incorporada al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2001.

R.E.M. -los miembros que serán incorporados son Bill Berry, Peter Buck, Mike Mills y Michael Stipe- están detrás de éxitos de rock alternativo como Losing My Religion, Everybody Hurts y It’s the End of the World as We Know It (And I Feel Fine). Y la creadora de éxitos de Nashville, Lindsey, ayudó a escribir Girl Crush para Little Big Town y Jesus, Take the Wheel para Carrie Underwood.

La clase de 2024 también incluye a Pitchford, quien colaboró con Kenny Loggins para el megaéxito Footloose, además de coescribir Fame y Holding Out For a Hero, y al productor y escritor Timbaland, la mente maestra detrás de SexyBack de Justin Timberlake y Get Yer Freak On de Missy Elliot.

Este año también eran elegibles Public Enemy, Bryan Adams, George Clinton, Tracy Chapman, Blondie, Heart, The Doobie Brothers y David Gates, pero no consiguieron ingresar.

Los miembros con voto entregaron sus boletas con sus opciones de tres nominados de la categoría de compositor y tres de la categoría de compositor-intérprete. La ceremonia de inducción se llevará a cabo el 13 de junio en Nueva York.

El año pasado fueron incorporados Snoop Dogg, Gloria Estefan, Sade, Jeff Lynne, Glen Ballard y Teddy Riley. Algunos de los miembros anteriores incluyen a Carole King, Paul Simon, Billy Joel, Elton John y Bernie Taupin, Brian Wilson, James Taylor, Bruce Springsteen y Tom Petty.

El Salón de la Fama de los Compositores se estableció en 1969 para honrar a aquellos que crearon la música popular. Un compositor con un catálogo notable de canciones califica para la inducción 20 años después del primer lanzamiento comercial de una canción.

FUENTE: AP