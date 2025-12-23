Sandra Bullock y Keanu Reeves se reúnen a 30 años del estreno de "Speed"

Sandra Bullock asiste al estreno en Los Ángeles de "The Lost City" de Paramount Pictures en el Regency Village Theatre el 21 de marzo de 2022 en Los Ángeles, California.

La revista People compartió una serie de fotografías de Bullock entre bastidores, sonriendo mientras posaba con Reeves y su compañero de reparto Alex Winter.

La ganadora del Óscar también aparece en una foto grupal con los actores Brandon J. Dirden y Michael Patrick Thornton, quienes actúan junto a los protagonistas de Bill & Ted en la producción.

Según una fuente, Bullock se mostró muy amable tras bambalinas, felicitando al elenco y al equipo después de la función.

"Fue increíblemente dulce y amable con todos los que conoció. Y al verla con Keanu, parecía que no hubiera pasado el tiempo", comentó la fuente.

Juntos de nuevo

Bullock y Reeves volverán a compartir pantalla en un próximo thriller romántico de Amazon MGM Studios. Será su primera película juntos desde el drama romántico La Casa del Lago de 2006.

El guion es de Noah Oppenheim, quien escribió la película biográfica de Jackie Kennedy Onassis, Jackie, y cocreó la serie de Netflix Zero Day, protagonizada por Robert De Niro. El productor de Speed, Mark Gordon, también participa en el proyecto.

En octubre de 2024, los actores celebraron el 30 aniversario del clásico de acción en el festival Beyond Fest en Los Ángeles y participaron junto al director de la película, Jan de Bont, en una charla posterior a la proyección.