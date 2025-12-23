martes 23  de  diciembre 2025
CELEBRIDADES

Sandra Bullock y Keanu Reeves se reúnen a 30 años del estreno de "Speed"

La ganadora del Óscar visitó a su amigo de toda la vida para apoyarlo en la presentación de la obra Waiting for Godot

Sandra Bullock asiste al estreno en Los Ángeles de The Lost City de Paramount Pictures en el Regency Village Theatre el 21 de marzo de 2022 en Los Ángeles, California.

Sandra Bullock asiste al estreno en Los Ángeles de "The Lost City" de Paramount Pictures en el Regency Village Theatre el 21 de marzo de 2022 en Los Ángeles, California.

Getty Images via AFP / Frazer Harrison
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
  • MIAMI.- Más de 30 años después del estreno de Speed en 1994, Sandra Bullock y Keanu Reeves, sus protagonistas y amigos de toda la vida, se reencontraron entre bastidores de la obra Waiting for Godot en Broadway. Bullock acudió para apoyar a Reeves durante la breve temporada de la obra en el Teatro Hudson de Nueva York.

La revista People compartió una serie de fotografías de Bullock entre bastidores, sonriendo mientras posaba con Reeves y su compañero de reparto Alex Winter.

La ganadora del Óscar también aparece en una foto grupal con los actores Brandon J. Dirden y Michael Patrick Thornton, quienes actúan junto a los protagonistas de Bill & Ted en la producción.

Lee además
El logo de la plataforma Spotify en un dispositivo.
MÚSICA

Spotify confirma hackeo a catálogo musical
Lucrecia ensaya en la Florida International University para el concierto Celia Sinfónica.
MÚSICA

Lucrecia conmemora 30 años de trayectoria con una gira internacional

Según una fuente, Bullock se mostró muy amable tras bambalinas, felicitando al elenco y al equipo después de la función.

"Fue increíblemente dulce y amable con todos los que conoció. Y al verla con Keanu, parecía que no hubiera pasado el tiempo", comentó la fuente.

Juntos de nuevo

Bullock y Reeves volverán a compartir pantalla en un próximo thriller romántico de Amazon MGM Studios. Será su primera película juntos desde el drama romántico La Casa del Lago de 2006.

El guion es de Noah Oppenheim, quien escribió la película biográfica de Jackie Kennedy Onassis, Jackie, y cocreó la serie de Netflix Zero Day, protagonizada por Robert De Niro. El productor de Speed, Mark Gordon, también participa en el proyecto.

En octubre de 2024, los actores celebraron el 30 aniversario del clásico de acción en el festival Beyond Fest en Los Ángeles y participaron junto al director de la película, Jan de Bont, en una charla posterior a la proyección.

Temas
Te puede interesar

Con quién volar Miami–Bogotá–Miami, cuatro opciones

Anuncian fallecimiento de Guillermo "Memo" Acosta, figura icónica de la música latina

Banksy revela nuevo mural en Londres

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump 
ENCUESTA

Presidente Trump alcanza su mayor índice de aprobación

La operación relámpago que incautó el buque cisterna Centuries que transporta petróleo sujeto a sanciones estadounidenses.
NUEVA ESCALADA

Bloqueo de EEUU a buques sancionados sube presión al régimen de Maduro e impacta a China y Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia la nueva iniciativa de la Armada de Estados Unidos, la Flota Dorada, la construcciòn de una nueva clase de buques de guerra, en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 22 de diciembre de 2025
EEUU

Trump anuncia la construcción de nuevos buques de guerra y una serie de portaaviones, destructores y submarinos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Narcotráfico

Trump a Maduro: "Lo más inteligente que puede hacer Maduro es dejar el poder en Venezuela"

La nobel María Corina Machado.
RECONOCIMIENTO

Doral inmortalizará a la nobel María Corina Machado con avenida frente al Comando Sur

Te puede interesar

Derek Rosa es sospechoso de asesinar a su madre a puñaladas el 12 de junio de 2023.
JUICIO

Juez a cargo del caso de Derek Rosa rechaza intento de la defensa de apartarlo del proceso

Por Carlos Armando Cabrera
Clientes adquieren electrodomésticos en una tienda en Houston, Texas.
INFORME

La economía de EEUU registra un fuerte crecimiento en el tercer trimestre

Una tienda Publix en Miami-Dade.
PRESTE ATENCIÓN

Navidad en Florida: Publix y grandes minoristas cierran este jueves

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
VIAJES

Temporada navideña rompe récord de viajeros

Nueva opción de Uber para que las usuarias viajen con conductoras mujeres.
NUEVO

Uber estrena opción para que usuarias elijan conductoras femeninas