SanLuis: "Se está perdiendo la canción de autor más honesta"

“No cantábamos en nuestra tierra hace mucho tiempo. Extrañábamos el sonido de ese aplauso y ese sentido de pertenencia que nos brinda el hecho de cantar en nuestro terruño. El público sabe que somos de ellos y eso se siente. Por supuesto, hay venezolanos en todo el mundo y nos encanta cantarles, pero regresar a nuestro país fue maravilloso y especial”, dijo Luigi, quien reconoció que nunca ha dejado de extrañar Venezuela.

“No creo que haya un venezolano que no extrañe su país viviendo fuera. Venezuela es un país maravilloso que nos dio muchísimo amor. Fuimos felices ahí… Luego las cosas se complicaron y decidimos irnos a buscar nuevos horizontes para darle otras oportunidades a nuestras familias y carreras, pero eso no quiere decir que no extrañemos lo nuestro, a la gente que nos queda allá, a los paisajes tan hermosos, y a nuestra comida tan particular. A pesar de lo malo, nada ni nadie nos va a poder quitar eso”, añadió.

Una carrera en ascenso

Ganadores de múltiples premios Latin Grammy, Santiago y Luigi Castillo, fundadores de SanLuis y ex líderes de Voz Veis, consolidan en un Miami una exitosa propuesta musical que fusiona el pop romántico con elementos urbanos, bachata y otros ritmos tropicales y latinos que los distinguen como productores y compositores desde su famoso estudio La Castillera, oasis en el que trabajan para artistas como Marc Anthony, Christina Aguilera, Prince Royce, Gente De Zona, Maluma, Silvestre Dangond, Luis Fonsi, Ricardo Montaner, entre otros.

“Desde que llegamos a Miami nos ha tocado descubrir la autoría colectiva, es decir, trabajar con cuatro o cinco compositores más. Es un proceso interesante en el que nos suscribimos al concepto de que cinco cabezas piensan mejor que una, y en el que muchas veces se trabaja para lograr un hit [éxito] más que una canción bella. Y aunque yo no tengo la responsabilidad de calificar si una canción es mejor que otra, sí puedo decir que esta época se está perdiendo de un tipo de canción, que es la canción de autor más honesta. Digo esto porque cuando te sientas a escribir con cinco personas dejas de pensar en ti para sumarte a una idea en conjunto con los demás, y dejas de sacar lo más profundo y sentimental de ti”, reflexionó Luigi Castillo al ser consultado sobre la autoría colectiva que prima en los estudios de grabación en Miami.

A finales del año 2021, el dúo SanLuis presentó dos sencillos Si yo estoy Loco, junto a Fonseca; e Ilusionista, junto a Kany García, tema que da nombre a su gira por Estados Unidos en la se presentarán en ciudades como Orlando, Houston y Dallas.

“Las giras son lo más lindo dentro de lo que uno hace. Es bello escribir canciones, defenderlas y producir para otros artistas en el estudio, pero nada se compara estar con el público y recibir su cariño y aplauso”, dijo Luigi Castillo, quien junto a hermano reconoce que nunca se cansa de crear.

“Siempre hay cosas nuevas que decir y nuevas formas de abordar los sentimientos. Mientras tengamos eso claro, siempre habrá una buena canción que compartir. A Santiago y a mí nos sigue emocionando sentarnos a componer con guitarra y piano, y buscar nuevas formas de decir las cosas”, finalizó.

Para conocer más de la gira de conciertos del dúo venezolano visite el perfil en Instagram @sanluis.