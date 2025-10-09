jueves 9  de  octubre 2025
Saoirse Ronan dará vida a Linda McCartney en biopics de los Beatles

La primera esposa del exbeatle Paul McCartney fue una fotógrafa, música y activista por los derechos de los animales

La actriz estadounidense-irlandesa Saoirse Ronan asiste a la celebración de Elle Women in Hollywood 2024 en el Hotel Four Seasons de Los Ángeles.

AFP / Michael Tran
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Nombres célebres se siguen sumando a la serie de películas biográficas de Los Beatles dirigidas por Sam Mendes. En esta ocasión, es la cuatro veces nominada al Óscar, Saoirse Ronan, quien se une al elenco para interpretar a Linda McCartney, la primera esposa de Paul McCartney.

El medio especializado Deadline reportó que Ronan se une a un reparto que incluye a Paul Mescal en el papel de Paul McCartney, Barry Keoghan como Ringo Starr, Joseph Quinn como George Harrison y Harris Dickinson como John Lennon.

El ambicioso proyecto consta de cuatro películas independientes, cada una siguiendo la trayectoria de todos los miembros de la banda más popular de la historia.

Debido a la naturaleza de la saga, se espera que la protagonista de Little Women (2019) tenga un papel de importancia en el filme de Paul McCartney; sin embargo, no se conoce cuánto peso tendrá en las otras tres entregas.

Linda McCartney fue una fotógrafa, música y activista por los derechos de los animales que saltó a la fama en la década de 1960 como la primera fotógrafa en aparecer en la portada de la revista Rolling Stone.

Se casó con Paul McCartney en 1969 y colaboró con él en su banda Wings durante su carrera posterior a los Beatles. Falleció de cáncer de mama en 1998.

Proyecto sin precedentes

De acuerdo con Sony Pictures, se espera que esta serie de largometrajes capture el viaje del grupo británico desde su inicio en Liverpool, pasando por su ascenso meteorítico a la fama internacional y su posterior separación en 1970.

"Cada uno tiene su propia historia, pero juntos son legendarios", es el lema del proyecto, que está pautado para estrenarse en la gran pantalla en abril de 2028.

McCartney, Starr y las familias de los fallecidos Lennon y Harrison han cedido los derechos completos de la historia de vida y la música de las películas con guion, convirtiéndolas en las primeras películas autorizadas por la banda.

