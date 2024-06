Sarah Ferguson desea tener un cameo en la serie "Bridgerton"

"¡Quiero estar en Bridgerton! Susanna, vamos a Bridgerton", comentó emocionada la duquesa a la presentadora del programa Susanna Reid.

Todo indica que Fergie, de 64 años, incluso ha tenido suficiente tiempo para pensar el personaje que desea encarnar.

"Creo que lady Penélope debería tener una amiga pelirroja como yo", agregó.

Entre risas, la presentadora dijo: "Bueno, perfecto. Pongámonos en contacto con Shonda Rhimes y te llevamos".

El deseo de Ferguson de hacer un cameo en la producción no sorprende, pues siempre se ha mostrado abierta a tener participación en algunos programas de televisión. Ejemplo de ello fue su cameo en la comedia Friends y en The Vicar Of Dibley.

El momento se ha hecho viral en redes sociales, y los fanáticos de la serie parecen estar entusiasmados con que un miembro de la realeza británica pueda sumergirse en la historia, dejando comentarios para que la producción considere la participación de Fergie en la cuarta temporada.

Bridgerton

La tercera temporada de la serie gira en torno al romance de Colin Bridgerton, interpretado por Luke Newton, y Penélope Featherington, a quien da vida la actriz Nicola Coughlan.

La temporada fue dividida, estrenándose una primera parte en mayo y la segunda este 13 de junio.

Coughlan dijo a Entertainment Tonight que esta temporada se caracteriza por el suspenso. "Es tan hermosa, es realmente romántica, es realmente divertida, tiene mucho suspenso. Es todo lo que la gente ama de Bridgerton, pero intensificado".

Por su parte, Newton enfatizó que el final de la temporada es impredecible y que incluso los fanáticos se sorprenderán con lo que ocurrirá.

"Todos especulamos durante todo un año cómo sería, pero nadie podía adivinar cómo iba a ser esta temporada... Estamos muy emocionados por ello".