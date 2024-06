Desmienten que Kate Middleton reciba tratamiento contra el cáncer en Texas

Según lo reseñado por La Razón de España, varias fuentes aseguraban en dicha web haber visto a la princesa de Gales en el hotel St. Regis de Houston, así como también se dijo que asistía al centro MD Anderson para recibir el tratamiento.

Sin embargo, un portavoz del Palacio de Kensington reveló al Houston Chronicle que los comentarios son falsos.

Posible cirugía

En días recientes, un reporte de Hoy Día reveló que Middleton tendrá que pasar por un quirófano en agosto.

"Fuentes cercanas a la realeza (británica) aseguran que lo peor para Kate Middleton aún no ha pasado. De acuerdo con la información, la princesa de Gales terminaría la quimioterapia el próximo mes de agosto y después de eso tendría que someterse a una nueva cirugía, algo que aún la realeza no ha confirmado", indicó el matutino de Telemundo.

Una fuente cercana a la princesa dijo a Vanity Fair que ya transitó la etapa más difícil del tratamiento contra el cáncer.

"Ha sido un gran alivio saber que está tolerando el medicamento y que de hecho está mucho mejor. Por supuesto, ha sido un momento muy desafiante y preocupante. Todos se han unido a ella: William, sus padres, su hermana y su hermano", añadió el informante que no fue identificado.

Sin embargo, el reporte del programa norteamericano asegura que Kate, junto al príncipe William, preparan un nuevo comunicado para actualizar a la población sobre su condición.

¿Cuándo volverá Kate a sus deberes?

Tras meses fuera de los compromisos reales, se espera que la princesa haga una aparición en el tradicional Trooping The Colour.

"Se rumora que Kate Middleton aparecerá este fin de semana desde el balcón del Palacio de Buckingham. Hasta el momento no hay nada confirmado, pero se espera que sea después de una ceremonia militar que celebra el cumpleaños del mismísimo rey", reportó Hoy Día.

Desde que la princesa anunció su padecimiento, se ha mantenido con hermetismo su estado y el Palacio de Kensington solo ha sido puntual con la información que revela al respecto. Igualmente, el príncipe William ha aseverado en múltiples oportunidades que Kate está bien, pero sin dar mayores detalles.

No obstante, la fuente de Vanity Fair aseveró que la familia real británica no contempla que Kate asuma compromisos por lo que queda del año, y confirmó que solo lo hará cuando su equipo médico de la autorización para hacerlo.

"No hay un cronograma y ciertamente no hay prisa. Será cuando Catherine se sienta preparada y cuando obtenga luz verde de su equipo médico. Pero ella volverá al trabajo al 100%, de eso no hay duda", manifestó.