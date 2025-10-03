viernes 3  de  octubre 2025
CELEBRIDADES

Sarah Jessica Parker se sincera sobre cancelación de "And Just That..."

Parker manifestó que cuando habló con el creador de la serie, Michael Patrick King, sobre el destino de la producción fue un momento difícil

La actriz estadounidense Sarah Jessica Parker llega a la Met Gala 2024 en el Museo Metropolitano de Arte el 6 de mayo de 2024 en Nueva York.&nbsp;

La actriz estadounidense Sarah Jessica Parker llega a la Met Gala 2024 en el Museo Metropolitano de Arte el 6 de mayo de 2024 en Nueva York. 

AFP/Ángela Weiss
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Sarah Jessica Parker no estaba lista para decir adiós al icónico personaje al que ha dado vida por años: Carrie Bradshaw. En una reciente entrevista que concedió a CBS Morning, la actriz de 60 años reveló que la decisión de cancelar el spin off deSex and the City, And Just Like That..., la tomó por sorpresa.

"La verdad es que no estoy segura de entender qué significa esa decisión... Porque podría estar en un receso, ¿sabes?", dijo la intérprete a Gayle King.

Lee además
El cantante español Enrique Iglesias. 
FAMOSOS

Enrique Iglesias reacciona a memorias de su madre Isabel Preysler
La firma de moda española Loewe.
MODA

Loewe apuesta por el color en la Semana de la Moda de París

Parker no profundizó en su encriptado mensaje, pero sí manifestó que cuando habló con el creador de la serie, Michael Patrick King, sobre el destino de la producción fue un momento difícil.

"Michael y yo hablamos mucho sobre ello, y creo que, por respeto a esta experiencia profesional tan singular, uno debe considerar qué quiere hacer y si lo ha hecho. Y a veces es mejor retirarse con elegancia cuando las cosas se sienten realmente bien y con energía, en lugar de presionar y explotar la generosidad y la hospitalidad de la gente". manifestó.

Cancelación

En agosto, Michael Patrick King anunció que la producción llega a su final al culminar la tercera temporada. La información la develó en una publicación que hizo en redes sociales, donde señaló que escribiendo el último episodio reflexionó sobre el ocaso de la historia de Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York.

"Y así como así ... la narración en curso del universo de Sex and the City está llegando a su fin", inició.

"Mientras escribía el último episodio de la tercera temporada de And Just Like That... , me di cuenta de que este podría ser un excelente punto de parada. Junto con Sarah Jessica Parker, Casey Bloys y Sarah Aubrey, decidimos cerrar la popular serie este año con un final de dos partes y ampliamos el orden original de la serie de 10 a 12 episodios".

King también expuso que tanto él como el equipo de producción quiso mantener en secreto la decisión para no eclipsar la temporada.

Por último, agradeció a los seguidores de esta historia por tantos años de lealtad.

"Agradecemos profundamente a todos los espectadores que han dejado entrar a estos personajes en sus hogares y sus corazones durante todos estos años".

Temas
Te puede interesar

Louis Tomlinson y Zayn Malik grabarán serie de viajes para Netflix

Regresa a escena la Cecilia Valdés de Martí Productions

Toni Costa reflexiona sobre ataques que recibe por relación con Mimi Ortiz

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Xavier Jordán Mendoza.
BAJO LUPA FEDERAL

FBI allana mansión en Miami-Dade de prófugo clave en trama de narcopolítica ecuatoriana

Cuenta de Instagram de Tilly Norwood, la actriz creada con inteligencia artificial
EN LAS REDES

El debate moral detrás de Tilly, actriz creada con inteligencia artificial

Imagen del bombardero estratégico estadounidense B2
CASA BLANCA

Trump declara en carta al Congreso que EEUU está en "conflicto armado" contra los cárteles

Narcolancha abatida por Estados Unidos, según un informe del Secretario de Guerra, Pete Hegseth, el 3 de octubre de 2025. 
SUCESOS

EEUU anuncia nuevo ataque contra narcolancha en el Caribe, frente a la costa de Venezuela

Durante la protesta el 15 de septiembre ante la sede de la embajada de España en Caracas, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos abogó por la creación de una comisión internacional para supervisar la situación de estos detenidos
DDHH

Maduro tiene a 20 presos políticos españoles: familiares denuncian abandono de Sánchez y omisión de Zapatero

Te puede interesar

Narcolancha abatida por Estados Unidos, según un informe del Secretario de Guerra, Pete Hegseth, el 3 de octubre de 2025. 
SUCESOS

EEUU anuncia nuevo ataque contra narcolancha en el Caribe, frente a la costa de Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El jefe de la minoría demócrata en el Senado Chuck Schumer.
PRESPUESTO FEDERAL

Demócratas del Senado vuelven a rechazar plan presupuestario republicano

Donald Trump, Ron DeSantis y Kristi Noem recorren Alligator Alcatraz; Everglades, Florida. 
FINANCIAMIENTO

Gobierno federal transfiere a Florida $608 millones para centros de inmigración, incluido "Alligator Alcatraz"

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer.
PRESO POLÍTICO

Hermana de José Daniel Ferrer: "No sabemos si la dictadura aceptará el exilio"

Eglise Gutiérrez y Marinel Cruz se alternan en el rol de Cecilia Valdés.
ESCENA

Regresa a escena la Cecilia Valdés de Martí Productions