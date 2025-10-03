Sarah Jessica Parker se sincera sobre cancelación de "And Just That..."

La actriz estadounidense Sarah Jessica Parker llega a la Met Gala 2024 en el Museo Metropolitano de Arte el 6 de mayo de 2024 en Nueva York.

MIAMI.- Sarah Jessica Parker no estaba lista para decir adiós al icónico personaje al que ha dado vida por años: Carrie Bradshaw . En una reciente entrevista que concedió a CBS Morning, la actriz de 60 años reveló que la decisión de cancelar el spin off de Sex and the City , And Just Like That... , la tomó por sorpresa.

"La verdad es que no estoy segura de entender qué significa esa decisión... Porque podría estar en un receso, ¿sabes?", dijo la intérprete a Gayle King.

Parker no profundizó en su encriptado mensaje, pero sí manifestó que cuando habló con el creador de la serie, Michael Patrick King, sobre el destino de la producción fue un momento difícil.

"Michael y yo hablamos mucho sobre ello, y creo que, por respeto a esta experiencia profesional tan singular, uno debe considerar qué quiere hacer y si lo ha hecho. Y a veces es mejor retirarse con elegancia cuando las cosas se sienten realmente bien y con energía, en lugar de presionar y explotar la generosidad y la hospitalidad de la gente". manifestó.

Cancelación

En agosto, Michael Patrick King anunció que la producción llega a su final al culminar la tercera temporada. La información la develó en una publicación que hizo en redes sociales, donde señaló que escribiendo el último episodio reflexionó sobre el ocaso de la historia de Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York.

"Y así como así ... la narración en curso del universo de Sex and the City está llegando a su fin", inició.

"Mientras escribía el último episodio de la tercera temporada de And Just Like That... , me di cuenta de que este podría ser un excelente punto de parada. Junto con Sarah Jessica Parker, Casey Bloys y Sarah Aubrey, decidimos cerrar la popular serie este año con un final de dos partes y ampliamos el orden original de la serie de 10 a 12 episodios".

King también expuso que tanto él como el equipo de producción quiso mantener en secreto la decisión para no eclipsar la temporada.

Por último, agradeció a los seguidores de esta historia por tantos años de lealtad.

"Agradecemos profundamente a todos los espectadores que han dejado entrar a estos personajes en sus hogares y sus corazones durante todos estos años".