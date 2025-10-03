Louis Tomlinson y Zayn Malik grabarán serie de viajes para Netflix

MIAMI.- Los ex miembros de One Direction , Louis Tomlinson y Zayn Malik , se reunirán para un viaje por carretera en Estados Unidos, el cual será parte de una serie documental de Netflix .

La producción estará compuesta por tres episodios y será dirigida por Nicola Marsh, responsable del documental Child Star de Demi Lovato.

Según confirmó The Hollywood Reporter, durante el viaje Tomlinson y Malik compartirán experiencias y aventuras, aunque también se espera que hablen sobre el fallecimiento de su compañero de banda, Liam Payne.

“Esta serie ofrece una visión única de la vida de dos de los hombres más famosos, y más reservados, del planeta, quienes hablan abiertamente sobre la vida, la pérdida y la paternidad», señala la sinopsis publicada por los representantes de ambos artistas.

Carreras por separado

One Direction saltó a la fama en el año 2010, luego de que Tomlinson, Malik y Payne junto a sus compañeros Harry Styles y Niall Horan quedaran en el tercer lugar del programa de talento británico The X Factor.

Tras cosechar reconocimiento internacional con temas como What Makes You Beautiful, en marzo de 2015 la noticia de que Zayn Malik ya no formaba parte de One Direction fue seguida por la eventual disolución del grupo.

En octubre de 2024, Liam Payne falleció tras caer desde el tercer piso de una habitación de hotel en Buenos Aires, Argentina a los 31 años. Sus cuatro compañeros de banda asistieron al funeral para despedirse.