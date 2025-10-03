Toni Costa reflexiona sobre ataques que recibe por relación con Mimi Ortiz

El bailarín Toni Costa durante una entrevista en el programa El Buscador en Red.

MIAMI.- Toni Costa ha hecho frente a las constantes críticas que recibe sobre la relación que mantiene con Mimi Ortiz. A través de un mensaje publicado en las historias de Instagram, el bailarín español reflexionó sobre cómo los ataques que internautas dejan en redes dicen más de su falta de amor y respeto hacia sí mismos.

"Familia, quiero compartir algo desde el corazón. Cada día me doy cuenta de que lo que más falta en el mundo no es dinero ni fama... es amor propio. Porque cuando alguien insulta, critica, se burla o se mete en la vida ajena, en realidad no está hablando de mí ni de ti... está hablando de sí mismo. Está gritando su frustración, su tristeza y ese vacío que deja vivir sin Dios en el alma", inicia el mensaje.

El artista, que actualmente se encuentra residiendo en Costa Rica por motivos laborales, país de origen de Ortíz, señaló que las críticas hacia su relación es solo una proyección que hacen los mismos que los atacan.

"He visto cómo mi relación con Mimi se convierte, para algunos, en una especie de "terapia de desahogo". No porque les importe de verdad, sino porque proyectan en nosotros lo que no saben sanar en ellos. Y está bien, porque todos estamos en un camino".

"Prefiero seguir sembrando respeto"

En este sentido, Costa aseveró que por su parte no caerá en provocaciones y prefiere seguir haciendo caso omiso a los comentarios mal intencionados que recibe en redes sociales, pues vive su vida sin rencor y con Dios siempre presente.

"Pero yo elijo vivir distinto: sin odio, sin rencor, con fe y con amor consciente. Prefiero seguir sembrando respeto, aun cuando recibo faltas de respeto. Prefiero seguir caminando con Dios, aun cuando otros tropiezan en su ausencia. Así que, a todos los que critican, bendiciones. Porque la falta de amor propio no se combate con más juicio, sino con ejemplo, luz y paciencia".

Toni Costa Captura Toni Costa rechaza las críticas y ataques hacia su relación con Mimi Ortiz. Captura de pantalla/Instagram/@toni

Asimismo, aseveró que todo lo que ha conseguido, incluyendo su familia, son un regalo que de Dios, y agradeció a sus seguidores por el apoyo que constantemente le brindan en cada paso profesional y personal que da.

"Mi vida, mi familia, mis decisiones son un regalo de Dios, y en lugar de defenderlas con gritos, las defiendo con paz. Porque el verdadero poder no está en responder rebajándose a ese nivel, sino en no permitir que nos arranque la calma ni la fe. Gracias a todos los que caminan conmigo desde el respeto y el amor. Y a quienes aún no saben amar sin herir... también gracias, porque me recuerdan cada día la importancia de no perder la esencia".