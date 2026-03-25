Periodista Savannah Guthrie concede entrevista sobre desaparición de su madre

MIAMI.- Savannah Guthrie concedió su primera entrevista a Hoda Kotb tras la desaparición de su madre , Nancy. Durante el episodio del miércoles de Today, Kotb comentó que se sentó con Guthrie para una larga entrevista, que se emitirá en el programa matutino el jueves 26 y el viernes 27 de marzo.

En un fragmento de la conversación, Guthrie le dijo a Kotb entre lágrimas: "Alguien tiene que hacer lo correcto. Estamos sufriendo muchísimo. Estamos sufriendo muchísimo. Es insoportable".

"Y pensar en lo que pasó. Me despierto en medio de la noche, todas las noches (...) Y en la oscuridad, imagino su terror. Es impensable, pero esos pensamientos exigen ser pensados. Y no voy a ocultar mi rostro. Pero necesita volver a casa ya", expresó.

Tras la emisión del video, Kotb destacó que Guthrie muestra desesperación, pero también"una gran fortaleza".

"Es decir, espera que alguien, quienquiera que sea, vea algo y diga algo, y como verán en los próximos días, habla de muchas cosas. Habla de la investigación, habla de su fe y habla de cómo está superando todo esto; esa fue una parte de la entrevista", añadió.

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Regreso a la televisión

A principios de marzo, People informó que Guthrie planea regresar a Today de forma oficial. Si bien en ese momento no se había fijado una fecha, se pudo confirmar que pronto se daría a conocer más información.

En ese momento, Guthrie visitó el plató de Today en Nueva York por primera vez desde su regreso de Arizona. La revista confirmó que tuvo un emotivo reencuentro con todo el equipo. Les agradeció sus oraciones y apoyo, y les dijo que "se preocupan por mi madre tanto como yo".

La búsqueda de Nancy ha durado ocho semanas a la fecha. La mujer de 84 años fue vista por última vez el 31 de enero, después de que su familia la dejara en su casa en Tucson. Al no presentarse al servicio religioso virtual del día siguiente, el Departamento del Sheriff del Condado de Pima (PCSD) inició una búsqueda urgente.

Los investigadores creen que Nancy fue secuestrada durante la noche, basándose en las imágenes de vigilancia que muestran a un hombre enmascarado en la puerta de su casa.