Scarlett Johansson defiende polémico apoyo a Woody Allen

En esta foto de archivo tomada el 22 de abril de 2019, la actriz estadounidense Scarlett Johansson, protagonista de Black Widow, llega al estreno mundial de Avengers: Endgame de Marvel Studios en el Centro de Convenciones de Los Angeles.

MIAMI.- Scarlett Johansson ha reiterado su continuo apoyo a Woody Allen, director de cine que ha sido repudiado por gran parte de la industria cinematográfica tras las acusaciones de abuso sexual presentadas por su hija adoptiva, Dylan Farrow , y respaldadas por su expareja, Mia Farrow.

La actriz, que ha protagonizado tres películas dirigidas por Allen: Match Point, Scoop y Vicky Christina Barcelona, es una de las pocas figuras que ha apoyado públicamente al cineasta ante las acusaciones, hechas por primera vez en 1992 y retomadas durante el movimiento #MeToo.

Allen ha negado sistemáticamente los señalamientos, que en su momento fueron investigados y desestimados por las autoridades de Nueva York.

“Adoro a Woody. Le creo y trabajaría con él en cualquier momento”, declaró Johansson a The Hollywood Reporter en 2019.

Integridad

En una nueva entrevista con The Daily Telegraph, la estrella de Marvel abordó las posibles reacciones negativas a su apoyo, afirmando que era difícil saber si había experimentado alguna repercusión tanto en su vida profesional como personal. "

Nunca se sabe exactamente cuál es el efecto dominó. Pero mi madre siempre me animó a ser yo misma, a comprender que es importante tener integridad y defender lo que uno cree", expresó.

Johansson también habló sobre la objeción que planteó a ChatGPT por lanzar una voz que, según ella, sonaba similar a la suya, y sobre la demanda que presentó a Disney en 2021 por su decisión de estrenar Black Widow solo en streaming. También conversóo sobre el hecho de que ningún otro actor se pronunciara sobre estos temas.

“Sería fantástico contar con más apoyo de la comunidad y de mis compañeros, tanto vocalmente como públicamente, en ciertos temas que afectan a toda la industria. Siempre es útil tener más voces", agregó.