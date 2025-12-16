Se avivan las especulaciones sobre romance entre Shakira y Antonio de la Rúa

MIAMI.- El 2025 ha sido un año de transformación y éxito para Shakira, quien con la gira Las mujeres ya no lloran ha reconectado con el público que la ha seguido por tres décadas, sino también disfrutando de las oportunidades personales y profesionales que se le han presentado, como el lanzamiento de su línea para el cuidado del cabello: Ísima.

Sin embargo, el contacto con una persona clave de su pasado ha avivado las especulaciones sobre un presunto romance. Y si bien no hay fotos que comprueben los rumores, una frase que la artista lanzó recientemente en un concierto en Argentina, parece dar pista sobre el estado sentimental de la barranquillera.

Durante la segunda vuelta por Argentina con la gira, la cantautora expuso: "Cada vez que vuelvo a Argentina, yo siento que estoy en mi casa, porque es que lo que tengo con Argentina es una historia de amor que empezó hace mucho... y continúa", dijo con una gran sonrisa que hizo gritar de emoción a los allí presentes".

Fanáticos sospechan que la colombiana se refiere a Antonio de la Rúa, con quien mantuvo un largo romance durante la primera década del 2000.

Supuesta confirmación

Ante esto, el presentador Ángel De Brito aseguró en un programa de streaming Bondi Live que presuntamente una fuente cercana a Shakira le confirmó el romance.

"Ahora volvió con Antoñito, sí. Hace rato, sí volvieron. Shakira está parando en la casa de los De La Rúa", dijo insistentemente a sus compañeros, según reseña People en Español.

De Brito además aseveró que la familia tiene acceso VIP a sus presentaciones en Argentina.