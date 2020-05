Se celebra Día de la Dramaturgia y Teatro Cubano del Exilio

Por ocho años los teatristas y amigos del teatro cubano en el exilio han intercambiado felicitaciones en espacios físicos y virtuales. Se ha celebrado la fecha de forma pública con actividades en New York, organizadas por OLLANTAY Center for the Arts. En Miami, por su parte, Teatro Akuara, la Fundación Cuatrogatos, el Museo Americano de la Diáspora Cubana y Artefactus han contribuido a esta celebración con espectáculos, conversatorios, entrevistas, presentaciones de libros y lecturas dramatizadas, entre otras actividades.

Para este año, Artefactus preparaba el estreno del monólogo Confesiones de una diva, del dramaturgo Jorge Carrigan, y la presentación del diccionario Quién es quién en la dramaturgia cubana, una obra investigativa de Pedro Monge Rafuls que reúne nombres clave de la dramaturgia cubana desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Sin embargo, las actividades previstas en diferentes ciudades han tenido que ser pospuestas o canceladas, debido a la crisis global causada por el coronavirus.

En esta ocasión, y en respuesta a la nueva realidad generada por la pandemia, la celebración se ha mudado a las plataformas sociales en la red. La velada será transmitida en vivo a través de Zoom y de la página de Artefactus en Facebook, el sábado 30 de mayo, a las 5:00 p.m. El programa será conducido por Carolina Caballero, doctora en lenguas romances de la Universidad de Tulane, quien estará acompañada por los dramaturgos, Iván Acosta, autor de El súper; Maricel Mayor Marsán, escritora y editora de la Revista Literaria Baquiana; y Grethel Delgado, actriz, periodista y dramaturga. También se contará con un equipo de actores compuesto por Yvonne López Arenal, Lida Cepero, Alicita Lora, Miriam Bermúdez, Vivian Morales y Héctor Alejandro González, quienes interpretarán textos de los dramaturgos invitados y, además, fragmentos de obras de Pedro Monge Rafuls, Guillermo Arango y Jorge Carrigan. El manifiesto para la ocasión, redactado en años anteriores por Matías Montes Huidobro, será escrito esta vez por Maricel Mayor Marsán.

Este sábado 30 de mayo de 2020, a las 5:00 p.m., usted podrá participar desde su hogar en este encuentro del teatro cubano en el exilio, organizado por Artefactus Cultural Project y OLLANTAY Center for the Arts, con el auspicio del Departamento de Asuntos Culturales del Condado Miami-Dade, The Windhover Foundation, ArtesMiami, Joseph Carter Memorial Fund, Cuban Theater Digital Archive y Community Bag Program.

Le invitamos, además, a que este 30 de mayo envíe su felicitación a los artistas que hayan contribuido al teatro cubano del exilio: actores, educadores, directores, escenógrafos, atrecistas, dramaturgos, críticos, y a todos los amantes de nuestro teatro cubano en la diáspora. Unámonos para celebrar la octava jornada del Día de la Dramaturgia y el Teatro Cubano del Exilio.