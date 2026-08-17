lunes 17  de  agosto 2026
POLÉMICA

Se esperan alegatos iniciales en juicio por asesinato del rapero Tupac

El acusado, Duane "Keffe D" Davis se enfrenta a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional si es declarado culpable

Duane Davis comparece ante el Tribunal de Distrito del Condado de Clark durante una audiencia preliminar y de presentación de mociones para su próximo juicio en el Centro Regional de Justicia el 4 de agosto de 2026 en Las Vegas, Nevada. Davis fue acusado de asesinato en relación con el homicidio del rapero Tupac Shakur en 1996.

Duane Davis comparece ante el Tribunal de Distrito del Condado de Clark durante una audiencia preliminar y de presentación de mociones para su próximo juicio en el Centro Regional de Justicia el 4 de agosto de 2026 en Las Vegas, Nevada. Davis fue acusado de asesinato en relación con el homicidio del rapero Tupac Shakur en 1996.

Getty Images via AFP / Ethan Miller

LAS VEGAS.- Se esperan los alegatos iniciales el lunes en el juicio contra un exlíder de pandilla acusado de orquestar el asesinato de Tupac Shakur, 30 años después de que uno de los raperos más influyentes de Estados Unidos fuera asesinado a tiros en Las Vegas.

El proceso, que podría durar más de un mes, probablemente no esclarecerá quién disparó los tiros que acabaron con la vida de la leyenda del hip-hop californiano la noche del 7 de septiembre de 1996, mientras se encontraba en el centro de apuestas para ver una pelea de Mike Tyson.

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Sin embargo, la fiscalía pretende demostrar que Duane "Keffe D" Davis, exlíder de los South Side Compton Crips, ordenó el asesinato y proporcionó el arma utilizada en el tiroteo desde un vehículo en movimiento.

Davis, de 63 años, estuvo presente en la corte la semana pasada durante la selección del jurado. Se enfrenta a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional si es declarado culpable.

El asesinato de Shakur, también conocido como 2Pac, es uno de los casos sin resolver más famosos de Estados Unidos, generando un debate interminable entre los aficionados a la música sobre quién lo hizo y por qué.

El rapero, que tenía solo 25 años cuando murió, fue una figura clave en la rivalidad del hip-hop que enfrentó a la Costa Este contra la Costa Oeste.

Conocido por éxitos como "California Love" y "All Eyez on Me", Shakur, hijo de un miembro de los Panteras Negras, creció en Harlem y Baltimore, pero rápidamente se convirtió en el epítome del chico malo californiano al firmar con Death Row Records, con sede en Los Ángeles.

Famoso caso

El juicio revivirá la batalla entre Death Row, fundada por Marion "Suge" Knight, y Bad Boy Records, el sello de la Costa Este creado por Sean "Diddy" Combs, que fichó a Christopher "The Notorious B.I.G." Wallace, asesinado en marzo de 1997.

Según la fiscalía, Death Row Records estaba protegida por Mob Piru, una pandilla de Los Ángeles que formaba parte de la alianza Bloods. Knight estaba afiliado a este grupo.

Bad Boy Records había contratado a los rivales South Side Compton Crips, liderados por Davis, como guardaespaldas.

Tras la pelea de Tyson en el casino MGM Grand, Knight y Shakur golpearon al sobrino de Davis, Orlando "Baby Lane" Anderson, miembro de los Crips, en represalia por una supuesta agresión a un empleado de Death Row.

Según la fiscalía, Davis buscaba venganza.

Esa misma noche, un Cadillac blanco con Davis, Anderson y otros a bordo se detuvo junto al auto de Shakur en Las Vegas. Se efectuaron disparos desde el Cadillac, y Shakur resultó herido de muerte.

La investigación se estancó durante décadas por falta de pruebas, pero el caso se reabrió con la publicación de las memorias de Davis en 2019.

En el libro, relató que iba en el asiento delantero del Cadillac y que entregó una pistola a quienes iban en el asiento trasero. Sin embargo, no especifica quién disparó contra Shakur. Todos los demás ocupantes del Cadillac aquella noche han fallecido.

Desde entonces, Davis se ha retractado, insistiendo en que sus afirmaciones eran pura fanfarronería, inventadas por un escritor fantasma para vender libros. Se ha declarado inocente.

FUENTE: AFP

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