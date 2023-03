Se presume que las Kardashian Jenner no están invitadas a la Met Gala

MIAMI.- A tan solo dos meses de la Met Gala , aún se desconoce la lista de invitados a la importante cita de la moda. Sin embargo, rumores aseguran que este año la lista será más exclusiva, por lo que las hermanas Kardashian - Jenner podrían no estar invitadas.

Según Page Six, fuentes cercanas a Anna Wintour aseguran que la editora ha manifestado su intención de no invitar a la familia más icónica de la televisión. La editora de la revista Vogue es la encargada de seleccionar a destacadas figuras que serán invitadas a la gala.

CELEBRIDADES Kim Kardashian no pudo cerrar vestido de Marilyn en Met Gala

Presuntamente la razón de esta consideración es que este año, la Met Gala busca ser un encuentro más exclusivo.

El año pasado fue la primera vez que Kris Jenner y sus cinco hijas, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie, asistieron juntas.

De ser cierto, ninguna de las socialités y empresarias, principalmente Kim y Kendall, quien por muchos años fue la musa del homenajeado de esta edición, podrán rendir tributo a Karl Lagerfeld.

No obstante, las Kardashian-Jenner no serían las únicas en correr el riesgo de no decir presente en la esperada gala. Según el mismo medio, las invitaciones de Emma Chamberlain, James Charles y Addison Rae también están siendo evaluadas.

Hasta ahora, no se ha desmentido la información y tampoco se han dado las razones por las cuales los organizadores están llevando a cabo el supuesto recorte de invitados.

Confirman anfitriones

Como todos los años, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York afina los detalles para la celebración de la MET Gala 2023. Y este miércoles anunciaron a los anfitriones del evento, celebridades encargadas de recibir a los invitados de esta edición.

La cantante Dua Lipa, las actrices Michaela Coel y Penélope Cruz, y el extenista y empresario Roger Federer, serán los co-anfitriones de este evento a beneficio del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Este año, la exposición rendirá homenaje al diseñador Karl Lagerfeld, quien murió en febrero de 2019. La cita llevará por nombre Karl Lagerfeld: A Line of Beauty, y se centra en su trabajo en la moda a cargo de importantes marcas como Chanel, Fendi y Chloé.

La exposición mostrará más de 150 atuendos creados por Lagerfeld. Además explora la creatividad del artista desde la década de los cincuenta hasta sus últimas colecciones en 2019. Asimismo, también se verán piezas del diseñador por su paso en las firmas Balmain y Patou.

FUENTE: REDACCIÓN