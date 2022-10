Se revelan detalles de pelea entre Kendall Jenner y Scott Disick

Mientras Scott Disick, que se sentía excluido después del compromiso de Kourtney Kardashian y Travis Barker, confrontó a la matriarca de Kardashian-Jenner, Kris Jenner, sobre el estado de su invitación para la cena de Acción de Gracias, también criticó a Kendall Jenner por no invitarlo a la celebración de su cumpleaños.

"Realmente no invité a nadie a mi cumpleaños", respondió la supermodelo. "Estaba vacío". Cuando Scott Disick presionó que "todos vinieron", Kendall Jenner señaló que ni Kris ni su hermana Kourtney asistieron a la fiesta.

No obstante, cuando la expareja de Kourtney Kardashian aclaró que estaba hablando de su cena íntima de cumpleaños y no de su fiesta formal de cumpleaños en un club, la maniquí se dio cuenta de su error.

"Literalmente, solo vinieron Kourtney y Travis", respondió ella. "Eso no fue una fiesta".

Todavía dolido, Scott Disick respondió: "Ni en un millón de años Kendall no me invitaría a una cena de cumpleaños".

Mientras Kris trató de defender que no era "una cena de cumpleaños", Kendall Jenner admitió el hecho de que la comida era, de hecho, para celebrar su cumpleaños. A su vez, Scott Disick preguntó sin rodeos: "Entonces, ¿por qué no me invitaron a eso?".