Segundo actor demanda a Tyler Perry por abuso sexual

MIAMI.- Tyler Perry se enfrenta a otra demanda por agresión sexual presentada por un aspirante a actor, en lo que sus abogados califican como un intento de extorsión. Mario Rodríguez alega que Perry lo agredió sexualmente y le hizo insinuaciones sexuales no deseadas, prometiéndole papeles a cambio.

Rodríguez obtuvo un papel secundario en la película de Perry Boo! A Madea Halloween en 2016. El modelo exige 77 millones de dólares en concepto de indemnización.

En la demanda obtenida por la revista People, Rodríguez afirma que en 2015, mientras estaba en un gimnasio de Los Ángeles, un entrenador se le acercó y le dijo que Perry quería conocerlo.

Rodríguez relató que poco después Perry lo llamó por teléfono y le ofreció un pequeño papel en la película Madea Halloween.

La denuncia alega múltiples ocasiones en las que Perry invitaba a Rodríguez a su casa con el pretexto de hablar sobre futuros proyectos de trabajo, solo para hacerle insinuaciones sexuales mientras bebían alcohol.

Asegura también que, tras dos incidentes, Perry supuestamente se disculpó, le entregó 5.000 dólares y lo despidió.

Primer caso

El demandante está representado por el abogado Jonathan J. Delshad, quien también representó a Derek Dixon, otro actor que presentó acusaciones similares contra Perry, de 56 años, a principios de este año.

"Tras haber fracasado recientemente en otro caso contra el Sr. Perry, el mismo abogado ha presentado ahora otra demanda por hechos ocurridos hace más de una década, que también resultará ser un intento fallido de extorsión", declaró Alex Spiro, abogado de Perry.

Sin embargo, Delshad afirma que las demandas de Dixon siguen vigentes y ninguna ha fracasado; simplemente se trasladaron a otro tribunal, ya que el caso se reubicó de California a Georgia.

Dixon, quien actuó en la serie de televisión de Perry, The Oval, presentó una demanda de 260 millones de dólares contra Perry en junio, alegando acoso sexual, agresión y represalias, acusaciones que el cineasta niega.

En septiembre, uno de los abogados de Perry, Matthew Boyd, afirmó que Dixon se acercó a Tyler Perry con la intención de orquestar una estafa.

Añadió en ese momento: "Tyler no se dejará extorsionar y confiamos en que estas acusaciones de acoso, que son inventadas, no prosperarán".