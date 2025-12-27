sábado 27  de  diciembre 2025
POLÉMICA

Segundo actor demanda a Tyler Perry por abuso sexual

Mario Rodríguez alega que Perry lo agredió sexualmente y le hizo insinuaciones sexuales no deseadas, prometiéndole papeles a cambio

El actor y director Tyler Perry.&nbsp;

El actor y director Tyler Perry. 

Captura de pantalla/Youtube/Entertainment Tonight
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Tyler Perry se enfrenta a otra demanda por agresión sexual presentada por un aspirante a actor, en lo que sus abogados califican como un intento de extorsión. Mario Rodríguez alega que Perry lo agredió sexualmente y le hizo insinuaciones sexuales no deseadas, prometiéndole papeles a cambio.

Rodríguez obtuvo un papel secundario en la película de Perry Boo! A Madea Halloween en 2016. El modelo exige 77 millones de dólares en concepto de indemnización.

Lee además
Zendaya asiste a la 82.ª edición de los premios Globo de Oro en el Beverly Hilton el 5 de enero de 2025 en Beverly Hills, California.  video
CELEBRIDADES

Zendaya se prepara para dominar la taquilla en 2026
Sean Diddy Combs llega a la Met Gala el 7 de mayo de 2018 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.
POLÉMICA

Abogados de Sean 'Diddy' Combs solicitan liberación inmediata en nueva apelación

En la demanda obtenida por la revista People, Rodríguez afirma que en 2015, mientras estaba en un gimnasio de Los Ángeles, un entrenador se le acercó y le dijo que Perry quería conocerlo.

Rodríguez relató que poco después Perry lo llamó por teléfono y le ofreció un pequeño papel en la película Madea Halloween.

La denuncia alega múltiples ocasiones en las que Perry invitaba a Rodríguez a su casa con el pretexto de hablar sobre futuros proyectos de trabajo, solo para hacerle insinuaciones sexuales mientras bebían alcohol.

Asegura también que, tras dos incidentes, Perry supuestamente se disculpó, le entregó 5.000 dólares y lo despidió.

Primer caso

El demandante está representado por el abogado Jonathan J. Delshad, quien también representó a Derek Dixon, otro actor que presentó acusaciones similares contra Perry, de 56 años, a principios de este año.

"Tras haber fracasado recientemente en otro caso contra el Sr. Perry, el mismo abogado ha presentado ahora otra demanda por hechos ocurridos hace más de una década, que también resultará ser un intento fallido de extorsión", declaró Alex Spiro, abogado de Perry.

Sin embargo, Delshad afirma que las demandas de Dixon siguen vigentes y ninguna ha fracasado; simplemente se trasladaron a otro tribunal, ya que el caso se reubicó de California a Georgia.

Dixon, quien actuó en la serie de televisión de Perry, The Oval, presentó una demanda de 260 millones de dólares contra Perry en junio, alegando acoso sexual, agresión y represalias, acusaciones que el cineasta niega.

En septiembre, uno de los abogados de Perry, Matthew Boyd, afirmó que Dixon se acercó a Tyler Perry con la intención de orquestar una estafa.

Añadió en ese momento: "Tyler no se dejará extorsionar y confiamos en que estas acusaciones de acoso, que son inventadas, no prosperarán".

Temas
Te puede interesar

Muere Perry Bamonte, histórico guitarrista y tecladista de The Cure

Nicole Kidman celebra primera Navidad sin Keith Urban en Australia

Tailandia congela activos de copropietaria de Miss Universo, Anne Jakrajutatip

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump da la bienvenida al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, a su llegada para una reunión en la Casa Blanca en Washington, D.C., el 17 de octubre de 2025.
Negociaciones

Trump y Zelenski se reúnen en Florida para discutir plan de paz; Rusia inconforme con el nuevo texto

Imagen de una plataforma petrolera.
Economía

Petróleo cede con el mercado atento a cumbre Trump-Zelenski en Florida

Imagen referencial. 
CONTRIBUYENTES

EEUU anticipa reembolsos de impuestos "gigantescos" en 2026 tras recortes fiscales de Trump

Esta foto sin fecha proporcionada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 19 de diciembre de 2025, muestra al expresidente Bill Clinton y a una persona no identificada en un lugar no identificado.
EEUU

¿Presión por archivos de Epstein se convirtió en un revés para los demócratas? Escándalo salpica a Clinton

Los viajeros llegan para tomar vuelos en el Aeropuerto Internacional OHare en Chicago, Illinois.
VUELOS

Tormenta invernal paraliza aeropuertos en EEUU y deja a miles de viajeros varados tras la Navidad

Te puede interesar

Imagen referencial. 
CONTRIBUYENTES

EEUU anticipa reembolsos de impuestos "gigantescos" en 2026 tras recortes fiscales de Trump

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Esta foto sin fecha proporcionada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 19 de diciembre de 2025, muestra al expresidente Bill Clinton y a una persona no identificada en un lugar no identificado.
EEUU

¿Presión por archivos de Epstein se convirtió en un revés para los demócratas? Escándalo salpica a Clinton

Los viajeros llegan para tomar vuelos en el Aeropuerto Internacional OHare en Chicago, Illinois.
VUELOS

Tormenta invernal paraliza aeropuertos en EEUU y deja a miles de viajeros varados tras la Navidad

Rescatistas ucranianos transportan el cuerpo de una víctima que quedó atrapada en los escombros de un edificio residencial dañado tras un ataque ruso con drones y misiles en Kiev, el 27 de diciembre de 2025, en medio de la invasión rusa en Ucrania.
Conflicto

Rusia bombardea Kiev en vísperas de la reunión entre Trump y Zelenski para discutir plan de paz

Eetu Luostarinen, número 27 de los Florida Panthers, celebra con la Copa Stanley tras ganar el sexto partido de las Finales de la Copa Stanley 2025 
Fútbol

Miami se ratifica como un lugar mágico para las grandes citas del deporte global