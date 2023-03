Selena Gómez rechaza acoso y amenazas hacia Hailey Bieber

Todo comenzó hace unas semanas, cuando Selena compartió en Tiktok que no le había gustado cómo se arregló las cejas. Horas después, Kylie Jenner publicó una fotografía en donde se apreciaban sus cejas y las de su amiga, Hailey Bieber.

La acción desencadenó una polémica en redes sociales, generando que los fanáticos de Selena la defendieran y tanto Hailey como Kylie perdieran una cantidad importante de seguidores en sus plataformas. Pese a que Selena aseveró entonces que la controversia no tenía sentido, la polémica continúa.

Asimismo, fanáticos han elaborado videos en los que explican cómo Hailey se mostró fan de Gómez desde antes de ser pareja del cantante Justin Bieber, e incluso la señalan de querer imitar cada paso que la artista da.

Según una declaración que la propia Selena hizo en sus historias de Instagram, señala que la modelo se comunicó con ella para solicitarle apoyo ante el acoso que ha recibido.

“Hailey Bieber se ha puesto en contacto conmigo para hacerme saber que ha estado recibiendo amenazas de muerte, así como negatividad y odio”, dijo la cantante.

“Esto no es lo que promuevo. Nadie debería recibir odio o bullying. Siempre he abogado por la bondad y, de verdad, quiero que todo esto pare”, aseveró la protagonista de Only Murders in the Building.

La presunta enemistad entre ambas inició en 2018, luego de que los Bieber se casaran a tan solo seis meses de que el cantante canadiense y la exestrella Disney tuvieran una pública ruptura. Desde entonces, se ha dicho que Hailey fue la que ocasionó la discordia en la relación, algo que ella ha negado en varias oportunidades.

FUENTE: REDACCIÓN