Selena Gómez responde a quienes la acusan de insultar a Taylor Swift

La cantante y actriz estadounidense Selena Gómez llega a la 31ª edición de los premios del Sindicato de Actores de Cine en el Auditorio Shrine de Los Ángeles, el 23 de febrero de 2025.

MIAMI.- Un comentario de Selena Gómez en una publicación de MTV en Instagram —sobre la celebración de algunas celebridades, entre ellas Taylor Swift , en las finales de la NBA— encendió una ola de señalamientos en contra de la actriz y cantante.

Todo comenzó cuando Gómez dejó un 'Lol' en los comentarios de la publicación.

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Sin embargo, internautas interpretaron el mensaje como un ataque y desaire a Swift, quien celebraba la tercera victoria de los Knicks de Nueva York ante los Sprus de San Antonio, equipo del que Selena es fanática.

El hecho se intensificó luego de que Selena compartiera en sus historias que había estado siguiendo desde Londres el partido y compartió un mensaje reaccionando a lo intenso del juego: "¡Mucho respeto por el juego! Felicitaciones a la gente que representa. ¡Qué remontada! Qué gracioso que algunos de repente sean fans, lol", escribió.

Respuesta

Ante la cantidad de menciones que la protagonista de Only Murders in the Building recibió, Gómez volvió a compartir en las historias de Instagram una aclaración de lo sucedido, rechazando los señalamientos y aseverando que nunca insultaría a sus amigos.

"Me desperté y me enviaron muchísimos mensajes de texto", inicia Gómez. "Jamás insultaría a mis amigos, ni fue un insulto. El comentario fue una reacción a la primera imagen de la publicación", agrega mientras aclara que la expresión 'Lol' no debe interpretarse como una agresión.

La fundadora de Rare Beauty explicó que además de Taylor también tiene otros amigos, igual de fanáticos del baloncesto, y que su mensaje iba dirigido a ellos como una provocación natural de la competencia.

"Aposté con mis amigos en el partido. Los amigos de la cadena de mensajes que publiqué. Perdí, pero estaba provocando a mis rivales, mis amigos. Créanlo o no, tengo otros amigos en mi vida. Pero rápidamente olvidan que la mayoría asume lo contrario”.

Para finalizar, la intérprete recordó que solo se trata de un deporte, insinuando que no todo debe tomarse en serio. “Además, es un partido de básquetbol”.