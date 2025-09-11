Selena Gómez revela que enfrenta artritis como consecuencia del lupus

La cantante y actriz estadounidense Selena Gómez llega a la 31ª edición de los premios del Sindicato de Actores de Cine en el Auditorio Shrine de Los Ángeles, el 23 de febrero de 2025.

MIAMI.- Selena Gómez ha vuelto a hablar con honestidad sobre su estado de salud . La cantante y actriz, quien desde 2013 vive con lupus, reveló en una reciente entrevista que ahora también enfrenta artritis en los dedos, una complicación derivada de la enfermedad autoinmune que padece desde hace más de una década.

La intérprete de Lose You to Love Me compartió este nuevo diagnóstico durante su participación en el pódcast Good Hang with Amy Poehler, donde explicó cómo la artritis ha cambiado su vida cotidiana. “Antes de tener el tratamiento adecuado, cosas tan simples como abrir una botella de agua eran dolorosas y frustrantes”, confesó.

Gómez, de 33 años, describió que los síntomas se manifiestan con rigidez, dolor y pérdida de destreza en las manos, lo que en ocasiones le dificulta realizar tareas básicas. Sin embargo, lejos de rendirse, la artista ha encontrado la manera de transformar ese desafío en un motor de inspiración.

Rare Beauty, un proyecto inclusivo

Su marca de belleza, Rare Beauty, refleja esa visión. Los empaques de los productos están diseñados pensando en personas con problemas de movilidad en las manos. Desde los envases de labiales y bases, fáciles de abrir, hasta el dispensador de su nuevo perfume, que incluye un botón en lugar del clásico tapón, cada detalle responde a su experiencia personal.

“Quería que cualquiera pudiera usar mis productos sin sentir dolor ni frustración”, expresó en la charla, destacando que lo vivido la impulsó a pensar en quienes enfrentan condiciones similares.

Selena Gómez fue diagnosticada con lupus en 2013 y lo hizo público en 2015, cuando reveló que se había alejado de los escenarios para someterse a tratamientos intensivos. Desde entonces, ha sido transparente sobre los altibajos que conlleva la enfermedad, incluidos los dolores articulares y la fatiga.

En 2017, incluso se sometió a un trasplante de riñón, procedimiento que salvó su vida. Más recientemente, en su documental My Mind & Me, detalló cómo el lupus impacta tanto en su salud física como en su bienestar emocional, explicando que los dolores suelen intensificarse por las mañanas.

Una voz de conciencia

Al hablar públicamente sobre su artritis, Selena no solo expone un aspecto íntimo de su vida, sino que también contribuye a visibilizar los efectos de enfermedades autoinmunes que afectan a millones de personas en el mundo.

Su testimonio refuerza la importancia del diagnóstico temprano, el tratamiento adecuado y, sobre todo, la empatía hacia quienes enfrentan condiciones crónicas que no siempre son visibles a simple vista.

Con esta nueva revelación, la estrella demuestra una vez más que su fortaleza no se mide únicamente por sus éxitos musicales o empresariales, sino también por su capacidad de transformar la adversidad en

inspiración para otros.