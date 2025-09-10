miércoles 10  de  septiembre 2025
ARTES VISUALES

París exhibe la obra del francés Georges de La Tour

Se trata de la mayor exposición dedicada al artista en Francia desde 1997

Una persona observa Santiago el Mayor de Georges de La Tour durante una vista previa de prensa en Sothebys Nueva York el 25 de octubre de 2022 para la subasta en vivo Barroco: Obras maestras de la colección Fisch Davidson: 26 de enero de 2022

Una persona observa "Santiago el Mayor" de Georges de La Tour durante una vista previa de prensa en Sotheby's Nueva York el 25 de octubre de 2022 para la subasta en vivo Barroco: Obras maestras de la colección Fisch Davidson: 26 de enero de 2022

AFP/Timothy Clary

PARÍS.- Una exposición en París muestra parte de la obra que pudo conservarse del francés Georges de La Tour (1593-1652), maestro del claroscuro y que pintó como pocos los rostros iluminados a la luz de la vela.

La muestra, que se podrá ver a partir del jueves en el museo Jacquemart-André, reúne 23 obras del casi medio centenar que se conservan en el mundo.

Lee además
La obra Cristo en la cruz del pintor Peter Paul Rubens.
ARTES VISUALES

Hallan pintura del artista Peter Paul Rubens en París
El artista Banky expone un nuevo grafiti a las afueras del Royal Courts of Justice. 
ARTES VISUALES

Obra de Banksy aparece en tribunal de Londres

Se trata de la mayor exposición dedicada al artista en Francia desde 1997, según Pierre Curie, comisario de la exposición junto a Gail Feigenbaum.

De su notable producción sólo se conserva aproximadamente "un tercio" de sus lienzos, ya que muchos desaparecieron en el incendio de su taller y su casa en Lunéville, en el este de Francia, durante la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), según Curie.

La exposición también incluye obras del taller del pintor o inspiradas en él, así como cuadros de sus contemporáneos.

La muestra pone de relieve el estilo incomparable de este artista olvidado durante varios siglos, y redescubierto en el siglo XX.

Escenas de maternidad, santos en plena oración, mendigos comiendo o músicos ciegos... Georges de La Tour destaca por representar, a tamaño natural, "una naturaleza humana despojada de lo patético y lo poético", "un mundo de pobreza y miseria (pintado) con empatía, pero conservando cierta neutralidad", señala el comisario.

Entre las obras maestras que se exponen hasta el 25 de enero figuran "El recién nacido", "Las lágrimas de San Pedro", "Magdalena penitente" o "La mujer con la pulga".

Una pintura de sus primeros años, titulada "El pago del dinero", una escena costumbrista nocturna como las que pintó a lo largo de su carrera, procede de la Galería Nacional de Arte de Leópolis, en Ucrania.

Nacido en Vic-sur-Seille, en el ducado independiente de Lorena, en el este de Francia, Georges de La Tour cosechó éxito desde sus inicios, a los 27 años, trabajando para prestigiosos mecenas y coleccionistas como los duques de Lorena o el cardenal Richelieu.

Se acercó a París y al poder tras el incendio de Lunéville y obsequió al rey Luis XIII con un cuadro nocturno que representaba a San Sebastián (hoy desaparecido). Al monarca le gustó tanto que mandó retirar los otros lienzos de su habitación para conservar sólo esta obra.

No fue hasta la década de 1910 y el periodo de entreguerras que los historiadores de artes redescubrieron su obra.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Imputan a herederos de líder nazi por encubrir robo de la obra "Retrato de una dama"

Mijail Mulkay y Daniela Bascopé invitan al estreno de la comedia "Taxi"

Juez niega a Nodal amparo vinculado a conflicto con Universal Music

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
FRAUDE MIGRATORIO

Argentino obtiene ciudadanía de EEUU mediante Ley de Ajuste Cubano, ¿a qué se enfrenta?

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
DROGAS

Trinidad y Tobago afirma que no buscará cuerpos de la embarcación narco atacada por EEUU

El presidente Donald Trump estrecha la mano del activista conservador Charlie Kirk en un foro en la Casa Blanca el 22 de marzo de 2018 en Washington, DC. El activista e influencer juvenil de la derecha estadounidense fue un importante aliado del presidente Trump; fue asesinado el 10 de septiembre de 2025.
ATAQUE

Activista conservador Charlie Kirk muere tras atentado en un evento en la universidad de Utah

La tarjeta verde o Green Card que permite a inmigrantes residir legalmente en Estados Unidos.
INMIGRACIÓN

El tiempo que suele tardar el USCIS en tramitar la green card

La alcaldesa de Hialeah  Jacqueline García-Roves y el Concejal  Jesús Tundidor. 
AL ROJO VIVO

Tundidor propone bajar 10% los impuestos en Hialeah; la alcaldesa lo tilda de "irresponsable"

Te puede interesar

Esta captura de pantalla de un video de Amy King muestra al activista juvenil e influencer conservador, Charlie Kirk, hablando durante un evento público en la Utah Valley University, minutos antes del crimen en su contra, en Utah, el 10 de septiembre de 2025.
¿Crimen dirigido?

Trump culpa a retórica de "la izquierda radical" el asesinato de joven activista

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Esta captura de pantalla de un video de Jeremy King muestra a personal de seguridad transportando al activista juvenil conservador e influencer Charlie Kirk después de sufrir un atentado durante un evento público en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, el 10 de septiembre de 2025.
EEUU

Gobernador de Utah afirma que el asesinato de Charlie Kirk es "político"; FBI libera a detenido

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth. 
SEGURIDAD

EEUU a Maduro: Estamos preparados para destruir a los narcoterroristas; la pelota está en su cancha

El comentarista conservador estadounidense, Charlie Kirk.
EEUU

Erick Fajardo compara el crimen de Charlie Kirk con la violencia de la izquierda latinoamericana

El líder conservador asesinado Charlie Kirk.
ASESINATO

Charlie Kirk: héroe y líder de los jóvenes conservadores en EEUU