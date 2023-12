Selena Gómez revela que usa bótox

Todo inició cuando una persona le comentó en un post que debe dejar de someterse a tratamientos estéticos, quitarse los rellenos o implantes de mejillas. La nominada al Globo de Oro como Mejor Actriz de una serie de comedia, por su rol de Mabel en Only Murders in the Building, aclaró entre risas la situación:

"Jajajaja, apenas me he puesto bótox baby girl", escribió.

Selena Gómez y la belleza

Hasta ahora, Selena no se había pronunciado sobre los procedimientos estéticos a los que algunas personas se somenten para corregir imperfecciones o simplemente para refrescar su apariencia física, así como tampoco había admitido que hacía uso de alguno de ellos.

En una reciente entrevista que la fundadora de Rare Beauty concedió a WWD, declaró que estar expuesta al maquillaje desde temprana edad interfirió con la percepción de su belleza.

"Creo que mi versión de la belleza se vio un poco afectada porque he estado trabajando desde que tenía siete años y siempre he tenido maquillaje. No puedo creer cuántas horas he pasado en terapia a causa de que este tema que me deprime un poco", admitió.

No obstante, también admitió que la terapia y el crecimiento personal la han ayudado a superar esto y actualmente se siente tranquila, feliz y positiva cuando se maquilla.