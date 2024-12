Selena Gómez se defiende de las críticas de Eugenio Derbez

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selena Gomez (@selenagomez)

A juicio de Derbez, la actuación de Selena es indefendible alegando que el español de la artista de 32 años es deficiente, lo que hizo que su rol frente a la cámara no fuera creíble.

"Hay una cosa que me llama mucho la atención, la actuación de Selena Gómez. Es indefendible la actuación de Selena Gómez. ¿Indefendible? Indefendible. Yo estaba ahí con gente que nos volteamos a ver cada vez que tiene una escena. Nos volteamos a ver, ¿cómo decir? ¡Guau! ¿Y eso qué es?", dijo el hombre de 63 años.

El protagonista de No se aceptan devoluciones aseguró que parte del problema es porque Selena encarna a una mujer de origen latino que no domina el idioma; y rechazó que esté siendo reconocida cuando, personalmente, la actuación no es la mejor. En este sentido señaló que el problema radica en que los críticos y encargados de los premios tampoco son de habla hispana y no pueden reconocer el error.

La conductora del podcast, Gaby Meza, añadió: “Te voy a decir qué creo que pasa con Selena Gómez: el español no es su idioma principal, ni secundario, ni quinto. No habla español. Y por eso yo siento que no sabe lo que está diciendo. Y al no saber lo que está diciendo no puede haber matices en su interpretación. Entonces lo que tiene que hacer es radicalizarlo y o llorar extremo o estar muy enojada. No hay puntos medios. Y por eso su actuación no solo es no convincente, sino que es incómoda. Y los números musicales, que yo no sé por qué aceptó cantar eso".

Reacciones

Ante las críticas, internautas han salido en defensa de la actriz. No obstante, la propia Selena Gómez se pronunció y solicitó que no se desestime el esfuerzo que le dedicó a su interpretación.

"Entiendo lo que piensan. Lo lamento. Hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. Eso no le quita valor al trabajo y el corazón que puse en esta película", reza un comentario que la actriz dejó en la publicación del podcast.

Su reacción no solo se ha viralizado, también ha sido aplaudida por seguidores y otras figuras de la industria del entretenimiento como la cantante Belinda, quien pidió cuidar más las palabras al momento de ser crítico con el trabajo de colegas.

“Me parece lamentable que se expresen con esa frialdad del trabajo y el esfuerzo de una mujer tan talentosa y admirable. A mí me encantó la película y su actuación, soy consciente de todo el esfuerzo que hizo, hay que ser un poco más empático con los comentarios que se hacen que pueden dañar los sentimientos de las personas, somos vulnerables, y se deberían de cuidar más las palabras”.

Belinda - Selena Gómez Belinda dedica mensaje en apoyo a Selena Gómez y su actuación en "Emilia Pérez". Captura de pantalla/Instagram/@Belindapop

Derbez, quien fue cuestionado en redes por quienes consideran que sus interpretaciones en inglés no son las mejores pues el idioma tampoco es su primera lengua, ofreció disculpas tras la polémica.

"Como latinos siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusas. Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu buen corazón", escribió en redes sociales.

Igualmente, pidió que sus comentarios no influyan en la receptividad del público. "Emilia Pérez debe ser celebrada, no disminuida por mis comentarios desconsiderados. Me voy de esto con una lección importante aprendida: si bien entiendo que no puedas aceptar mis disculpas, debes saber que vienen del corazón".