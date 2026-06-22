lunes 22  de  junio 2026
ARTES VISUALES

Tokio viaja al pasado en muestra sobre su arquitectura occidentalizada

El museo Edo-Tokio presenta una muestra que hará viajar a los visitantes más de 150 años atrás para revivir la transformación de la capital japonesa

La exposición se puede visitar hasta el 23 de agosto en un museo que vuelve a estar operativo tras cuatro años de renovaciones.

La exposición se puede visitar hasta el 23 de agosto en un museo que vuelve a estar operativo tras cuatro años de renovaciones.

EFE

TOKIO.- Con réplicas a escala real de edificios emblemáticos de la vieja capital japonesa, el recientemente reabierto Museo Edo-Tokio presenta una muestra que hará viajar a los visitantes más de 150 años atrás para revivir la transformación de la urbe y la influencia occidental en el país.

"En este mismo lugar se puede ver la atmósfera de la ciudad de la era Meiji, el ambiente urbano y el espíritu de aquella época", explicó este lunes Isamu Yoneyama, historiador e investigador del museo durante la presentación de la muestra a la prensa, un día antes de su apertura al público general.

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La exposición, abierta hasta el próximo 23 de agosto en un museo que vuelve a estar operativo tras cuatro años de renovaciones, llevará a los visitantes a dar un paseo por las calles de Tokio, desde el emblemático puente de Nihonbashi, pasando por la Estación de Tokio, o la conocida avenida comercial de Ginza, que en mayor o menor medida bebieron de la influencia occidental.

Varios bocetos se expanden por la sala, dividida en cuatro grandes capítulos que, acompañados de música clásica, decorado, y varios muebles originales, dan vida a la muestra 'Edificios de estilo occidental: sueños y desafíos de la era Meiji'.

Al recinto también le envuelve el sonido de las gaviotas, el mar, o el murmullo de comerciantes de la época, que crean en el visitante una atmósfera llena de matices europeos.

"Los primeros edificios eran una mezcla entre las dos culturas, fruto del trabajo de carpinteros que observaban las casas de los extranjeros", describió Yoneyama frente a las estampas del Hotel Tsukiji, primer edificio occidental de Tokio, cuya fachada combinaba la clásica pared japonesa de estampado geométrico con una torre de influencia europea.

En 1868, Japón abrió sus fronteras tras siglos de aislamiento, y construir edificios modernos se convirtió en un motivo para demostrar ante el mundo que era un país avanzado, según relató el historiador.

Las paredes clásicas japonesas, las pagodas y el más clásico estilo oriental se entremezclaron con estructuras góticas y avenidas europeas, en un estilo ecléctico donde Japón creó su propio camino, conocido como el Wayo Setchu.

Varios arquitectos extranjeros impulsaron también esta occidentalización, con el irlandés Thomas Waters encargado de rediseñar la avenida comercial de Ginza, y el británico Josiah Conder creando el Rokumeikan, salón donde la élite japonesa bailaba al estilo europeo antes de su demolición en 1941.

"El gobierno lo demolió, ya que para muchos era el mayor símbolo de la occidentalización, y en esa época se necesitaba fomentar el nacionalismo", subrayó Yoneyama, mientras señalaba un tramo de escalera, la única pieza rescatada del edificio.

La muestra también destaca el diseño de arquitectos japoneses como Tatsuno Kingo, Katayama Tokuma, Sone Tatsuzo y Satachi Shichijiro, cuyos primeros proyectos se reúnen en la exposición por primera vez.

"Es una oportunidad muy poco frecuente ver sus trabajos reunidos", afirmó el historiador, ante unos primeros trabajos que ya anticipaban obras como la Estación de Tokio o la antigua biblioteca de la Universidad de Keio, grandes obras de la arquitectura japonesa con ese toque occidental.

FUENTE: EFE

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