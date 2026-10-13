La actriz Selma Blair enfrenta cargos por agresión durante un vuelo

Selma Blair habla en el escenario durante el evento «ADL State of the Arts: An Evening at The Jewish Museum» el 1 de octubre de 2026 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- Selma Blair fue procesada por dos cargos de agresión luego de protagonizar un incidente durante un vuelo de Delta Air Lines, proveniente de Los Ángeles, donde presuntamente la actriz pateó repetidamente a un agente de policía y a una enfermera en el pecho, además de herir a dos auxiliares de vuelo.

La intérprete de La Cosa más Dulce y Legalmente Rubia fue detenida la noche del domingo, luego de que las autoridades del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy recibieran una llamada para abordar el avión que se encontraba esperando en la puerta de embarque, informó el departamento de relaciones con los medios de la Policía de la Autoridad Portuaria.

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Blair compareció ante la jueza Indira Kahn el lunes 12 de octubre, donde se le fijó una fianza para poder salir en libertad.

Sin embargo, la actriz ahora deberá comparecer ante el tribunal federal por infracciones menores en Brooklyn y ante el tribunal penal de Queens por dos cargos de agresión, según reseña la revista People.

Agresión

Según la declaración jurada presentada ante el tribunal penal por el agente de policía de la Autoridad Portuaria, Dynosoph Telisma, Selma Blair está acusada de patear repetidamente a un agente de policía de la Autoridad Portuaria, Maria Suarez. La funcionaria recibió golpes en la cara, el cuello y el pecho.

La agresión causó a Suarez hinchazón en la mandíbula y un dolor intenso en la cara, el cuello y el pecho.

Igualmente, la actriz también pateó a una enfermera que ayudaba a trasladarla para recibir tratamiento médico adicional. Según la declaración jurada, la mujer reportó un fuerte dolor en el pecho y se le otorgó a la enfermera una orden de protección.

La llamada del 911, a la que tuvo acceso TMZ, señaló que el piloto del avión solicitó apoyo de la policía y personal médico, luego de que una pasajera hiriera a auxiliares de vuelo y pasajeros.

"Parece que un pasajero y una azafata sufrieron heridas leves: una hemorragia nasal y algunas marcas de mordeduras", según se escucha en el audio. Aunque descartó que se necesitara una ambulancia, pidió que el personal médico evaluara las heridas.

"Parece que la pasajera afectada también se golpeó la cabeza contra el mamparo o algo parecido, así que tendremos que hacer que la examinen también".