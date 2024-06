Serie de cine cubano honra el legado de Sergio Giral

El guionista Armando Dorrego, amigo cercano de Giral, el actor y dramaturgo Alexis Valdés, coprotagonista del largometraje, y la actriz Micheline Calvert, asistirán al homenaje el 21 junio a las 7 pm, en el Koubek Center de Miami Dade College.

La obra de Giral

María Antonia narra la historia de una joven que, en la piel de la fenecida actriz Alina Rodríguez, desafía sus creencias religiosas y se deja llevar por la pasión desenfrenada del amor y la rebeldía.

El filme se estrenó en el Festival de Cine de Miami, cuando Giral regresó a los Estados Unidos en 1991. Fue aclamado por la crítica y nominado al Premio Goya.

Además de este gran logro en su trayectoria cinematográfica, Giral ostentó una valiosa obra en términos antropológicos y estéticos, que acentúa la presencia de la cultura africana en Cuba con filmes como El otro Francisco (1974), Rancheador (1976), Maluala (1979) y Plácido (1986).

La película Techo de vidrio (1980), sobre un caso de corrupción en los entresijos del castrismo, estuvo ocho años censurada por el régimen.

Nacido el 2 de enero de 1937 en La Habana, Sergio Giral cursó la primaria y secundaria en Estados Unidos, donde a la par estudió pintura en el Art Students League. Pero en 1959 regresó a la isla, donde cursó estudios superiores en Ingeniería, preparación que abandonó para dedicarse a su pasión: el cine.

Dos años después de haber regresado a Cuba formó parte del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) como asistente de dirección y director de edición.

Debutó como director de cine en 1964 con el corto La jaula, dramatización de un caso real de esquizofrenia. Diez años después, El otro Francisco fue su primer largometraje y primera entrega de la trilogía con la que aborda la historia de esclavitud en Cuba. Le siguieron Rancheador y Maluala.

Integró el jurado de varios festivales de cine como el de La Habana, el de Damasco en Siria, y el de Amiens en Francia. Su obra cinematográfica fue premiada en Cuba y en el exterior.

En 1991 regresó a EEUU para instalarse en Miami, donde fundó la productora Giralmedia, con la que rodó documentales como The Broken Image (1995), Chronicle of an Ordinance (2000), The Way of Orishas (2004).

Haberse paseado entre dos mundos tan distintos enriqueció su bagaje cultural y aportó a su crecimiento profesional. Y así lo expuso en una ocasión.

"Tener la experiencia de moverse como en dos dimensiones culturales diferentes y, además, dos formaciones, da como producto un enriquecimiento. Mi experiencia, un poco fragmentada entre estos dos planos de la asistencia, me ha dado favorablemente una visión mucho más amplia. Porque en mi formación está presente la cultura cubana. Yo soy cubano. Pero también está presente la cultura norteamericana; es decir, conozco los códigos y también son parte míos... todo eso, después, se revienta en la obra (cinematográfica)", expresó Sergio Giral en una entrevista para el programa Conversando con Cervantes.

Serie de Cine Cubano

Bajo la dirección del crítico Alejandro Ríos, la presentación de la Serie de Cine Cubano cuenta con el respaldo de ArtesMiami y la colaboración de la Fundación Apogeo.

El tributo a Sergio Giral será gratuito, pero los interesados deberán reservar su asistencia en la web miamifilmfestival.com.