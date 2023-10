Shakira agradece el apoyo que recibe del público femenino

La barranquillera manifestó que ha sido importante ver el respaldo que otras mujeres le han dado en el último año, pues entiende que no está sola y que hay quienes entienden lo que vivió porque han pasado por lo mismo o por cosas más graves.

"Siento que hay tantas mujeres que han pasado por lo que yo he pasado. (...) Han tenido experiencias aún peores que la mía o mejores, pero que tenemos tanto en común que no estoy sola", señaló haciendo referencia a su separación de Gerard Piqué.

Shakira prepara un álbum

Asimismo, la intérprete confirmó que este 2023 la ha inspirado profesionalmente, por lo que se encuentra preparando un nuevo disco, catalogando esta etapa como una luna de miel.

"Estoy muy inspirada, estoy con ganas. No sé qué me pasa. No tengo ni idea porque no es que he estado así en todas las etapas de mi vida. Han habido etapas en las que me tienen que llevar con una grúa al estudio, me tienen que arrastrar. (...) A veces se pelea uno con su trabajo, a todo el mundo le pasa, pero ahora estoy en una luna de miel con esto de hacer música", dijo entre risas.

Las declaraciones de la artista sobre un nuevo álbum llegan tras una serie de lanzamientos y colaboraciones musicales que la han catapultado en las principales plataformas como Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, Acróstico, TQG con Karol G, y El Jefe con Fuerza Regida.



La Billboard Latin Music Week es un evento que gira en torno a la música latina y la trayectoria de sus exponentes, así como el crecimiento de la industria musical hispana en en mundo, y se ha desarrollado en Miami desde 2 de octubre y culmina el viernes 6.