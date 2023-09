Padre de Piqué considera demandar a Shakira por "El Jefe"

"Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura", reza uno de los versos. Pero, posteriormente, Shakira hace también una sentida dedicatoria a la niñera de sus hijos: "Lili Melgar... para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización".

Presunta demanda a Shakira

Según la prensa española, su exsuegro, con quien se ha sabido no mantenía una buena relación, se reunió con su equipo legal para evaluar si era pertinente presentar una demanda contra la cantante colombiana por las declaraciones en la canción, específicamente la que involucra a Joan.

Las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, presentadoras del podcast Mamarazzis de El Periódico de Catalunya, aseveran que los abogados del abuelo de Milan y Sasha están esperando una respuesta para iniciar el proceso legal o no.

"¿La guerra pasará de la partitura a la judicatura?", se preguntaron las comunicadoras al respecto.

Hasta los momentos, ni Gerard ni Joan Piqué se han manifestado públicamente respecto a la canción de Shakira ni han emitido una declaración en la que se aborde una posible demanda hacia la barranquillera.