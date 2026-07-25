Michael J. Fox asegura que volver a la actuación ha prolongado su vida

MIAMI.- Michael J. Fox asevera que regresar a la actuación ha sido un salvavidas en medio de su lucha contra el Parkinson. Así lo manifestó durante una entrevista que concedió a The Hollywood Reporter, donde compartió sobre su rol en la serie Shrinking.
“Realmente ha prolongado mi vida y la ha hecho interesante de una manera que no creía posible hasta ahora”, dijo Fox, quien se había alejado de las cámaras hace seis años.
Durante la conversación, el actor de Volver al Futuro aseguró que ser parte del proyecto de AppleTv lo ha ayudado en su estado de ánimo y su salud. Además, señaló que no piensa en el retiro. “No me he retirado de la actuación. Si no volviera a actuar, sería por una muy buena razón. Dejo que el Parkinson tome las decisiones por mí”.
Diagnóstico
Fox fue diagnosticado con Parkinson en 1991 y lo mantuvo en secreto hasta 1998. Durante ese tiempo protagonizó varios proyectos populares, como Family Ties y Spin City.
Con el tiempo los síntomas se hicieron más evidentes, pero en sus últimas apariciones su condición física han sido parte de sus personajes.
“Me ayudó a encontrar la verdad en las cosas. Me di cuenta de que había algo a lo que podía recurrir. Había una vulnerabilidad y una debilidad que solía ocultar cuando estaba en público, antes de que me diagnosticaran Parkinson”.
“Se trata de utilizar mi propia experiencia vital para dar forma a las vidas de los personajes. No hay límites para lo que estoy dispuesto a explorar”.