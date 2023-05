Shakira dedica canción a sus hijos Milan y Sasha

MIAMI.- Shakira continúa siendo tendencia en la opinión pública, pero en esta ocasión el motivo no está directamente vinculado a su expareja, sino a los hijos que comparte con él, pues a propósito del día de las madres, la colombiana ha lanzado su nueva canción , un homenaje a Milan y Sasha.

Bajo el título Acróstico, Shakira expone a través de la música lo que sus pequeños significan para ella, y cómo su presencia ha sido motivo de alegría y fortaleza en medio de las tempestades. “Me enseñaste que el amor no es una estafa y que, cuando es real, no se acaba”, inicia Shakira.

Sin embargo, el título del nuevo tema no es coincidencia. La artista hace uso de las iniciales de los nombres de sus hijos para la composición de la canción.

La primera estrofa dice:

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

Mientras que la segunda reza:

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla, y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

De esta manera, la barranquillera hace a un lado los temas urbanos de desamor para enfocarse en un apego superior y agradecer a sus dos hijos su existencia y el afecto tan grande que le dan. Asimismo, manifiesta cómo el amor de madre no es perfecto y busca siempre proteger a los que pequeños.

La canción cuenta con un videoclip animado en donde se proyecta a una pajarita construyendo un nido rama por rama, y revela los nombres de los hijos de la cantante a medida que avanzan las estrofas.

En el momento en que Shakira canta: “y aunque la vida me tratara así”, la pajarita es rodeada por una fuerte lluvia. El clip finaliza con la pajarita y sus pichones volando hacia el infinito, dejando atrás el nido familiar.

Por otra parte, la portada de la canción referencia a la reciente mudanza que los tres han vivido: muestra a un osito de peluche dentro de una caja de cartón con bolsas, y detrás otra caja que tiene una etiqueta roja que dice "fragile, handle with care" (“frágil, trátese con cuidado”) con un un corazón roto.

